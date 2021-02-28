Gökçeada’da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu //Ek fotoğraf

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yaşayan Naciye (64) ve Mustafa Sabri Savran (63) evlerine gelen hurdacı tarafından ölü bulundu. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp...