Gökçeada’da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu/ Fotoğraflar

İzmir'in Konak ilçesinde, iki hurda toplayıcısı arasında çıkan 'bölge' kavgasında Ali İhsan Y. (19) tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin E. (34), ağır yaralandı. Ali İhsan Y., kaçmaya çalışırken bekçi tarafından yakalandı.