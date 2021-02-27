Gökçeada’da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde bulundu/ Fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Gökçeada’da alabora olan teknenin yeri tespit edildi; 200 metre açıkta deniz dibinde...
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