Gökçeada’da alabora olan teknedeki 5 kişiden 1’i öldü, 2’si kurtarıldı, 2’si aranıyor (2)

Malum damat bey Instagram’dan sitemkar bir dille istifasını gönderdi, Merkez Bankasına partili bir başkan atandı ve gösterge niteliğindeki faizler yüzde 17 seviyesine yükseltildi. Bu gelişmelerin sonrasında kasım ayında 8 lira 55 kuruş seviyesini gören dolar kuru 7 liranın hemen altına kadar da indi. Bütün bu yaşanan süreç boyunca önemli bir gelişme de oldu ve Döviz Tevdiat Hesaplarında artış yaşandı.