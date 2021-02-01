Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’de Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor.

Lodos fırtınası, Kuzey Ege Denizi’nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Boğaz hattında ise Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu- Lapseki arasındaki feribot seferleri normal olarak devam ediyor.

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