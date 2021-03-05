Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 8’inci gününde sürüyor

Vural BOZOK/ GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’e ait ‘Çarpışantürk- 1’ isimli fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk’ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un da cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları ise 8’inci gününde devam ediyor.

Arama çalışmalarını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 uçak, 1 helikopter ve yüzer unsurlar ile dalış ekiplerinin yanı sıra, AFAD ekipleri ve jandarma komandolar sürdürüyor. Öte yandan, ekipler, havanın lodosa dönmesiyle arama çalışmalarına karadan da devam edecek.

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