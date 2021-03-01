Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor//Ek Fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 4. gününde...
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Kent merkezine inen domuz sürüsü yiyecek aradı
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