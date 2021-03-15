Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu/Ek Fotoğraf

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Ayasofya Camii’nde Miraç Kandili Gecesi programında Mi’raciye okundu
İSTANBUL (DHA) – Ayasofya Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili programında Mi’râciye okundu. Program, Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT Müzik iş birliği ile ekranlara taşındı. 86...
Sivas’ta ‘taklacı’ güvercinin tescili için çalışma
SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nce (SCÜ) yöreye özgü 'taklacı' olarak nitelendirilen güvercinlerin tescillenmesi ve tanıtılması için çalışma başlatıldı. SCÜ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Tıbbî Hizmetler ve Teknikler Bölümü...
İzmir’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi’nde yangın (1)
İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Merkezi'nin üçüncü katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi...
Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen erkek arkadaş ile kardeşi adliyede
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.’yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyip, döven A.D. ile kardeşi S.D.,...