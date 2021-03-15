Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu/Ek Fotoğraf

SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nce (SCÜ) yöreye özgü 'taklacı' olarak nitelendirilen güvercinlerin tescillenmesi ve tanıtılması için çalışma başlatıldı. SCÜ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Tıbbî Hizmetler ve Teknikler Bölümü...