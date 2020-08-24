Karantina döneminde evinden çıkmayan ve mutfağında yaptığı ekmekleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Şahan Gökbakar, pandemi sürecinden en çok etkilenen grup olan sağlık çalışanları hakkında dikkat çekici bir öneride bulundu.

Normalleşme süreciyle birlikte ailesiyle birlikte tekne tatiline çıkan ve sosyal medya hesabından bu tatiline dair paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla özellikle sağlık çalışanlarının gönlünü kazandı.

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken bu virüsle en ön safta çarpışan sağlık çalışanları için daha fazla şey yapılması gerektiğini söyleyen Gökbakar, cansiperane bir şekilde çalışan sağlıkçılara teşekkürlerini sunarken onlara en az altı maaşlık ekstra bir ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

EN AZ ALTI MAAŞ EKSTRA ÖDEME ÖNERİSİ

Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu Covid 19 süresince göre yapan tüm sağlık çalışanları, hemşireler ve doktorlar en az altı maaş ekstra ödeme almalıdır. Ben karar verici olsam bir an düşünmezdim! Maske tak dendiği halde takmayan, mesafeni koru dendiği halde korumayan insanları gördükçe eminim kahroluyorlardır.

Bir de üzerine hem mental hem fiziki şiddete maruz kalıyorlar. Hepsine binlerce kez teşekkür ediyoruz.”