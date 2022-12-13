Gök, ‘Roboski Uluderenin Gözyaşları’ kitabını imzaladı

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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün ‘Uludere’nin Gözyaşları’ kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çok sayıda CHP Milletvekili ve vatandaş etkinliğe katılım gösterdi.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara CHP Milletvekili Levent Gök, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde imza programı gerçekleştirdi. Kızılay Konur sokakta bulunan İmge Kitabevi’nde ‘Uludere’nin Gözyaşları’ adlı kitabı için düzenlenen imza gününde okurları ile buluştu. Katılımcıların kitaplarını, tek tek imzaladı. Çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri etkinlikte yer aldı.

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Esere İlgi Yoğun

Şırnak’ın Uludere İlçesi, Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen savaş uçakları bombardımanı sonucunda, içinde çocukların yer aldığı, yaşı 13 ile 40 arasında değişen 34 sivil, hayatını kaybetmişti. TBMM’de kurulan komisyonun üyesi olduğu süreci aktaran Levent Gök, Uludere’nin Gözyaşları adlı bir kitap yazmıştı. Yazarlığının yanı sıra Hukukçu olan Gök, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kitabını imzaladı. Birçok katılımcı, imza için kuyruk oluşturdu.

‘Kitabın Gerçek Sahibi Aileler’

Gök, konuşmasında şunları kaydetti: “Bundan tam 11 yıl önce 34 çocuğumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ailelere adalet gelecek, karanlık dehlizlerde kalmayacak sözü verildi. Aradan geçen 11 yıl boyunca bilinçli bir şekilde kapatılan çok acı bir olayı ben de unutturmamak, tarihe not düşmek adına bu kitabı kaleme aldım. Bu kitabın gerçek sahibi, bu olayda hayatını kaybeden çocuklarımızın aileleridir. Bu kitabın geliri zaten ailelere kalacak. Olaya ilişkin çok sınırlı belge geliyor. Kendi olanaklarımla olayı araştırmaya başladım. Olayın sıradan bir hatanın ötesinde, devletin tüm kademelerini ilgilendiren bir durum olduğunu gördüm. Olayın içinde, Genelkurmay var, Genelkurmay Başkanlığı var, Mit’in raporları var. Milli Güvenlik Kurulu’na kadar uzanan bir süreç, beni bu olayla buluşturdu.”

‘Unutulmaması Adına Bir Mücadele Veriyoruz’

Gök, sözlerine şunları ekledi: “Devletin yüzleşmesi gereken bir olayda adaletin tecellisi açısından belge ve bilgilerle olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmaya gayret ettim. Önemli bir ilgi gördüğünden dolayı çok mutluyum. Çünkü bu acı paylaşıldıkça, adaletin gelmesi mümkün olabilir. Biz, Türkiye’de eksiksiz bir demokrasi istiyoruz. Demokrasinin koşulu herkesin hesap vermesidir. Bu olayda da olayın sorumlularını adliye önüne çıkarıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Ortada ne bir dava ne bir takibat var Hepsi kapatıldı. Biz de bu unutturulmaya karşı unutulmaması adına bir mücadele veriyoruz. Tarih, elbette eğer geç gerçeklerle yüzleşir, biz de bu yüzleşmede elimizden gelen bir çaba olursa bundan mutluluk duyacağız. Bu çabayı gerçekleştiriyoruz.”

194 sayfadan oluşan kitabın tüm gelirinin, Roboski’li ailelere bağışlanacağı belirtildi.