Göğüs kemiği kesilmeden baypas ameliyatı oldu, 5 günde sağlığına kavuştu

İZMİR (DHA)- İzmir’de kalp damarlarının ikisinin de tıkalı olması üzerine baypas kararı alınan, ancak göğüs kemiğinin kesileceğini düşünerek ameliyat olmak istemeyen iş insanı Murat Usta (47), ‘meme altı baypas’la sağlığına kavuştu. İzmir Kent Hastanesi’nde göğsünde açılan 8 santimlik kesiden baypas ameliyatı olan Usta, “Benim gibi klasik baypas ameliyatından korkup kaçan hastalar için iyi bir alternatif. Sanki ameliyat olmamış gibiyim” dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Narin de “Küçük bir kesiden ameliyat gerçekleştiği için hastanın iyileşme süresi 6 hafta yerine 5 güne iniyor. Hasta rahatlıkla sağına, soluna yatabiliyor. İsterse araba bile kullanabilir” diye konuştu.

İzmir Kemalpaşa’da yaşayan 2 çocuk babası iş insanı Murat Usta, geçen yıl ekim ayında sırtında başlayan şiddetli ağrı üzerine gittiği hastanede, kalp damarlarının ikisinin de tıkalı olduğunu öğrendi. Usta’ya bilekten anjiyo yapıldı ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine iki kasıktan girilerek, anjiyo uygulandı. Anjiyo sırasında Usta’nın yüzde 80 tıkalı olan kalp damarı, balonla açıldı ve stent takıldı. Tamamen tıkalı olan damara ise işlem yapılamadı. Tıkalı damarın hayati risk yaratacağı belirtilerek, Murat Usta’ya baypas önerildi. Ancak göğüs kemiği açılarak yapılacak baypastan korkan Usta, klasik yöntemle ameliyat olmaktan vazgeçti. Bunun üzerine Murat Usta, alternatif tedavi yöntemleri arayışına girdi, hatta iş için gittiği Almanya’da da ameliyat olmanın yollarını araştırdı. Bu süreçte, Usta, İzmir Kent Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin’in göğüs kemiğini kesmeden, meme altından baypas ameliyatı yaptığını öğrendi. Hastaneye başvuran Usta, 15 gün önce Doç. Dr. Narin tarafından ameliyat edildi. Usta, sadece meme altından açılan 8 santimlik kesiden girilerek gerçekleşen baypas ile sağlığına kavuştu.

KLASİK YÖNTEMDEN KAÇANLAR İÇİN

Bu yöntemin klasik baypas ameliyatından korkanlar için iyi bir yöntem olduğunu belirten Usta, “Doktorum bana bu ameliyatın klasik yöntemden daha uzun süreceğini ancak daha kısa sürede normal yaşamıma döneceğimi söylemişti, dediği gibi çıktı. Sanki ameliyat olmamış gibiyim. Benim gibi baypas kararı alınmış ancak korkudan ameliyat olmayan çok arkadaşım var. Bu yöntem benim gibi hastalar için ideal” diye konuştu.

6 HAFTA YERİNE 5 GÜNDE İYİLEŞME KAYDEDİLİYOR

Meme altı baypas yönteminin hastaya bir dizi avantajlar sağladığını belirten İzmir Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin, “Küçük bir kesiden kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyat için özel cihazlar gerekiyor. Hastanenin bu konuda yatırım yapması gerek. Ayrıca hekimin de deneyimli olması gerekiyor çünkü ameliyat klasik yöntemden daha uzun sürüyor. Küçük bir kesiden ameliyat gerçekleştiği için hastanın iyileşme süresi 6 hafta yerine 5 güne iniyor. Hasta rahatlıkla sağına, soluna yatabiliyor. İsterse araba bile kullanabilir. Klasik yöntemde bu mümkün değil. Hastamız Murat Usta da bu yöntemin avantajlarını yaşadı, kısa sürede normal yaşamına döndü. Hastamıza klasik yöntemin yanında dünyada ve ülkemizde az sayıda merkezde yapılan bu yöntemi sunabilmek hekim ve hastane olarak da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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