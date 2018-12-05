Ankara’da Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin oynadığı 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması ve Eryaman’da yapılan yeni stadın gecikmesi ile birlikte başlayan sıkıntılar Ankaragücü taraftar ve futbolcularını her hafta bir şehire gitmek zorunda bıraktı.

Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü Beşiktaş maçının Kayseri Kadir Has Stadı’na taşınmasıyla Ankaragücü taraftarından tepki toplayan TFF Ankaragücü’nün bu hafta oynacağı Medipol Başakşehir mücadelesini de resmi sitesin de Afyon Zafer stadı olarak duyurdu.

Taraftar Göç Ediyor

Şüphesiz Ankara’da bulunan takımlar arasında en çok taraftarı bulunan Ankaragücü’nün vefakar taraftarı takımları ile beraber maç neredeyse oraya koşuyorlar. Kayseri’de oynanan mücadele son bir gün kala değişmesine rağmen taraftarlar 18 bine yakın bileti saatler içinde tüketmişti.

Türkiye Kupası’nda 5. turda oynanacak olan Bodrumspor Ankaragücü mücadelesi Bodrum’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Muğla Atatürk stadına alındı. İki takım perşembe günü saat 13.00’da karşılaşacak.