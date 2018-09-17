Göç yolda düzelir!

Hafta geçmiyor ki, Video Asistan Hakem (VAR) sistemine dair feryatlar yükselmesin. Uygulamanın başladığı beş hafta öncesinden günümüze, hemen her maçta birçok pozisyonda hakemler VAR’a müracaat ediyor.

Dikkati çeken bir biçimde, yapılan birçok hata önlendi. Bir başka anlatımla, hakemlerin anlık kararlarla çaldıkları düdükler, bir şekilde çek ediliyor. Yani doğrulanması sağlanıyor.

Şurası çok net VAR hakemin sahadaki otoritesinin önünü açıyor. Hakem çaldığı bir düdüğün ardından, eğer bir kuşku duymuşsa hemen VAR merkezinden pozisyonun kontrol edilmesini istiyor. Yapılan kontrolde eğer bir tereddüt söz konusuysa, hakem televizyon ekranında ağır çekimleri izleyerek, nihai kararını açıklıyor. Bu durum, futbolcuların aşırı itirazlarının da önünü almış durumda. Eskiden bir pozisyonun ardından, neredeyse maç boyunca futbolcularla hakem arasında, o pozisyona dair diyaloglar sürüp gidiyordu. Ancak şu anda bu durum ortadan kalktı. Çünkü, hakemin bir kez de ekrandan izledikten sonra verdiği karara itiraz etme anlamsızlığı ortadan kalkmış oluyor.

Doğrusunu söylemek gerekire, VAR uygulamasının Spor Toto Süper Lig’de de uygulanacağını ilk duyduğumda, burun kıvırmış ve futbolun doğallığına uygun olmayacağını düşünmüştüm. Ancak, büyük bir oranda yanılmışım. Görüyorum ki, önceki yıllarda olduğu kadar fahiş hatalar ortadan kalktı. En azından tereddütlü kararlarda, pozisyon irdelenebiliyor.

Tabi ki, ufak tefek eksiklikleri de yok değil VAR’ın. Mesela, VAR stüdyosunda görev yapan hakemlerin, karşılaşmanın hakemiyle kurdukları diyalogda, hakemi sürekli ekran başına getirmek yerine, incelenen pozisyondaki kararı doğrudan söylemeleri daha doğru olacağı kanısındayım.

Çünkü, sahada görev yapan hakem eğer VAR stüdyosunda görev yapan hakemden daha tecrübeli konumdaysa, kolay kolay verdiği karardan dönmüyor çaldığı düdüğü uygulatıyor.

Şimdi buradan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna sesleniyorum. Şayet, VAR’ın daha başarılı bir biçimde uygulanmasını istiyorsanız yapacağınız şey şu; VAR stüdyosunda görev yapan hakemleri, yaş haddinden jübile yapan hakemler arasından seçip onları son kural ve kararlarla teçhiz edebilirsiniz. Doğal olarak, sahada düdük çalan tüm hakemler tecrübeli eski meslektaşlarına karşı daha saygılı olacağı için, egolarını bir şekilde bastıracaklardır.

Sonuç olarak, VAR hatasıyla sevabıyla her geçen gün futbolumuzun olmazsa olmazları arasına girmektedir. Göç yolda düzelir mantığından yola çıkarak sanıyorum ki, zaman içinde aksaklıkları düzele düzele en doğru şekle gelecektir. Lütfen biraz sabırlı ve de adil olalım.

Hoşçakalın…