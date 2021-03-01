Göbeklitepe’nin minyatürlerini yapıp, dünyanın dört bir yanına gönderiyor

ŞANLIURFALI girişimci Mehmet Tarık Yıldız, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’deki kazılarda ortaya çıkarılan ‘T’ biçimli taşların minyatürlerini, tarihi ören yeri çevresinden topladığı taşlara işleyerek sosyal medyadan satışa sunuyor. Yıldız, ilgi gören Göbeklitepe minyatürlerine Amerika ve Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden talep geldiğini söyledi.

Göbeklitepe’deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, ‘T’ biçimli dikili taşlar ile ören yerine ait hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. Bu ilgiyi fırsata dönüştüren genç girişimci Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe’deki kazılarda ortaya çıkarılan taşların benzer biçimli minyatürlerini ören yerinin hemen dışında kalan arazilerden topluyor. Yıldız, ören yerindeki taşlarda bulunan yılan, tilki, kuş ve akrep gibi hayvan figürlerinin küçük boyutlularını kendi topladığı taşlara işledikten sonra eskitme yöntemiyle boyuyor. Yıldız, 20 santim ile 1 metre arasındaki boyutlarda değişen minyatür eserleri, sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.

SOSYAL MEDYADAN ÇOK YOĞUN TALEP GELIYOR

Mehmet Tarık Yıldız, Göbeklitepe kazı alanına yaklaşık 800 metre mesafedeki Örencik Mahallesi’nde oturduğunu, bölgeye yönelik turist akınını fırsata dönüştürmek için uzun süre düşündüğünü söyledi. Göbeklitepe hediyelik ürünleri yapıp satmaya karar verdiğini belirten Yıldız, bu amaçla 2 yıl önce el becerisini de kullanarak tarlalardan topladığı taşlara ören yerindeki şekilleri çizmeye başladığını dile getirdi. Yakın çevresinin yaptığı eserleri beğenmesi üzerine satışa karar verdiğini anlatan Yıldız,”Göbeklitepe’de bulunan figürlü taşların minyatürünü yapıyorum. Ben de 12 bin yıl önce insanlar nasıl taşları işliyorsa bende doğal taşlarla o işi yapmaya çalışıyorum. Oldukça zor ve yorucu bir iş ama severek yapıyorum. Göbeklitepe çevresinde bulduğum taşlara, aynı şekilleri çizip ortaya koymaya çalışıyorum” dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE 1500 ADET MİNYATÜR YAPTIM

Yıldız, hediyelik ürünlere yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiğini, özellikle sosyal medya aracılığıyla verilen siparişleri yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Taşlarla yaptığı minyatürleri bir hafta da bitirdiğini anlatan Yıldız, “Yurt dışından çok fazla sipariş geliyor. Şu anda Polonya’dan bir talep geldi ve onu yapıyorum. Bazen bıçakla, bazen falçata kullanarak çalışıyorum. İnce işçilik istediği için çok zaman alıyor. Büyük tapınakların yapılması bazen 2-3 hafta sürebiliyor. Amerika, Rusya, İngiltere gibi çok farklı ülkelerden ciddi talepler var. Yurt dışında bu tür tapınaklar ve taşlar çok yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

Yıldız, pandemi sürecinde daha küçük minyatür eserlere yoğunlaştığını ve bu süreçte 1500 civarında eser ortaya koyduğunu ifade etti. Yıldız, daha büyük boyutlu eserlerin ortalama tamamlanma süresinin 20 günü bulduğunu ifade ederken, minyatür eserleri 30 lira ile 5 bin lira arasında sattığını söyledi.