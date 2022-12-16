Goallball Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) – Türkiye ile Goalball Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Goalball Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Böylece GoalBall Kadın Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti.

Goalball Kadın Milli Takımı, IBSA Goalball Dünya Şampiyonası’nın grup aşamalarında Kanada’yı 11-2, Cezayir’i 12-2, Danimarka’yı 10-4, Fransa’yı 11-1, Arjantin’i 13-3 ve Meksika’yı 11-1 yenerken, Kanada’ya ise 12-7 mağlup olarak gruptan ikinci olarak çıktı. Ardından finale giden yolda çeyrek finalde ABD’yi 5-4, yarı finalde ise İsrail’i 4-2 yenen milliler, hem Paris 2024 Olimpiyatları’na kota aldı hem de finale çıkarak Güney Kore’nin rakibi oldu. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında milliler, Güney Kore’yi 10-4 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olarak takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımı Güney Kore’yi de yenerek Türk Goalball tarihinde yeni bir başarıya imzasını attı.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Goalball Şampiyonası finalinde rakibi Güney Kore’yi mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Kadın Goalball Milli takımını tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası’nda kupaya uzanarak bu alanda ülkemize bir ilki yaşatan, elde edilen başarı neticesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılacak olan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen, Ay-Yıldızlı bayrağımızın en tepede dalgalanması için mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum.”

(FOTOĞRAFLI)