Go home Amerika…

Amerika bizim kağıt üstü dostumuz.Müttefikimiz değil.Biz Kore’de Amerika için savaştık.Amerikalıyı büyüttük.Şehitler verdik.O ne yaptı?Bizi kullandı.



Kalkınmamızı engelledi.

Sanayileşmemize yaptığı yardımlarla mani oldu.

Bize süt tozu verdi.

Peynirle besledi.

Amerikan üsleri kurdu.

Limanlarımıza filolar gönderdi.

Türkiye’de çiklet ve çikolata yoktu.

Türkiye Amerikan çikolatası ve çikleti doldu.

Namusumuza göz diktiler.

Gençlerimiz uyandı.

GO HOME AMERİKA dediler.

Savaş açtılar.

Sonuç ne oldu?

Çirkin politikacıları tavladılar.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını astırdılar.

Türkiye’de istedikleri kişiyi iktidara getirdiler.

İstemediklerini devirdiler.

Fakat biz akıllanamadık.

PKK ve Fetocuları başımıza sardılar.

Haydi Amerika çek git başımızdan.

Kış kış.