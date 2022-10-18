GMİS Genel Sekreteri yaralı madencilerin son durumunu açıkladı 

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Yalın Onat ERGÖR – Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA) – GENEL Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaralı madencileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ertan Kaya “6 arkadaşımızdan, İbrahim Çeliktaş nasip olursa normal odaya alınacak. Remzi Taşkömür de en son süreçte servise çıkarılacak ondan da haber bekliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın süreci devam ediyor” dedi.

“4 ARKADAŞIMIZIN SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Kaya “Öncelikle Türkiyemizin başı sağ olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugünleri hep beraber atlatacağız. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızın yakınlarına ülkemiz ve sendikamız adına her zaman yanlarında olduk ve olacağız. İşçi sınıfı olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için emek sarf ediyoruz. Takip ettiğimiz noktalar ve takip edeceğimiz noktalar olacak. Yeri ve zamanı gelince de takipçisi olacağız. 6 arkadaşımızdan, İbrahim Çeliktaş nasip olursa normal odaya alınacak. Remzi Taşkömür de en son süreçte servise çıkarılacak ondan da haber bekliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın süreci devam ediyor” diye konuştu. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

