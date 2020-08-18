Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar; “Bir medya derneği ile yerel yönetim iş birliğinde açılışı gerçekleştirilen Basın Hatıra Ormanımız Türkiye’de bir ilk” dedi.



Genç Medyacılar Derneği ile Elmadağ Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Basın Kampı Elmadağ Türkmen Yaylası’nda gerçekleştirildi. Programa Türkiye’nin dört bir yanından 50’ye yakın gazeteci katıldı. Programda konuşan GMD Başkanı Umut Emre Çınar, desteklerinden dolayı Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Çınar, “Elmadağ Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Derneğimiz ilk yılını doldurdu. Bizim amacımız basın sektörüne ve çalışanlarına fayda sağlamak. Biz sektör için, millet ve ülke için çalışmaya devam edeceğiz. GMD kendi öz kaynaklarını kullanarak bu yolda yürüyor. Sürekli soruluyor derneğin destekçisi kim diye, ancak biz kimsenin gemisinde değiliz, biz hala Bandırma Vapurundayız. Yolumuzu aydınlatan da ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun fikirleridir. Bu hep böyle devam edecektir. Genç Medyacılar olarak, genç bir belediye başkanıyla bu etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birliktelik inşallah hep devam edecektir” diye konuştu.

“Basın Hatıra Ormanını ülke geneline yayacağız”

Açılışını gerçekleştirdikleri Basın Hatıra Ormanı ile ilgili de konuşan GMD Başkanı Umut Emre Çınar; “Basın Hatıra Ormanımızın ilkini Elmadağ Kargalı bölgesinde açtık. Açtığımız ormanımız Türkiye’de bir ilk. Bugüne kadar genelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan basın ormanları var, ancak bir medya derneği ile yerel yönetim ortaklığıyla açılan bir basın ormanı yoktu. Bu da derneğimize nasip oldu. Bu yüzden oldukça mutluyuz. Açtığımız ormanımızda 300 fidan üyelerimizin elleriyle toprakla buluştu. Bu etkinliğimizi burada bırakmayıp, ülkemizin yedi bölgesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Basın mensuplarımızın kendi elleriyle diktikleri fidanlarımız, yarınlarımıza nefes olacak ve onların isimleriyle kök salıp, büyüyecekler” dedi.