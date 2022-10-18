“GLADYATÖRLERİN TARİHİNE DAHA YAKINDAN BAKMAYA NE DERSİNİZ?”

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Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde açılan “Gladyatörler: Ölüme Adanmış Hayatlar” sergisi, bu cümleyle Ankaralıları Gladyatörlerden günüme kalanları incelemeye davet ediyor. Başkent Kültür Yolu Festivali 23 Ekim’de sona erecek.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

“Gladyatörlerin tarihine daha yakından bakmaya ne dersiniz?” Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde açılan “Gladyatörler: Ölüme Adanmış Hayatlar” sergisi, bu cümleyle Ankaralıları Gladyatörlerden günüme kalanları incelemeye davet ediyor. 23 Ekim’e kadar devam eden festival kapsamındaki en önemli sergilerden biri olan “Gladyatörler: Ölüme Adanmış Hayatlar” sergisinde gladyatörlerin kişisel eşyaları, silahları ve miğferleri yer alıyor.

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GLADYATÖRLER KİMDİR?

Gladyatörlerin tarihi hakkında bilgi edinebileceğiniz serginin broşüründe şu bilgiler yer alıyor:

“Latincede “gladius” sözcüğü kılıç anlamına gelmekte olup, onu ustalıkla kullanan profesyonel dövüşçüler, gladyatör olarak adlandırılmaktaydı. Gladyatör oyunları Roma’da asıl geleneksel oyunlar olan ludi ve circus maximus’ta gerçekleştirilen atlı araba yarışlarından esinlenilerek, ilk olarak M.Ö. 264 yılında Q. Fulvius ve A. Claudius’un konsüllükleri zamanında gerçekleşmiştir. M.Ö. 3. Yy.’dan sonra gladyatör oyunları, tanınmış ve zengin bazı Romalı ailelerin gözetiminde düzenlenerek, zamanla Roma halkı tarafından ilgi gösterilen bir eğlence anlayışıyla, tüm Akdeniz dünyası tarafından en çok rağbet gösterilen çılgın bir ölüm şovuna dönüşmüştür.

Gladyatörler yasal olarak ölümü hak etmiş, hayatta kalma şansı tamamen arenadaki dövüş becerisine bağlı, dövüş zamanlarının dışında kendileri için hazırlanmış, oldukça kötü koşullardaki hücrelerinde yaşamak zorunda bırakılan kimselerdi. Roma dünyasının erken dönem gladyatörleri, yasal olarak ad ludos, yani kılıçtan geçirilme cezasına çarptırılmış ve bu nedenle hayatı uğruna belli sayıda dövüşü halka açık bir meydanda veya arenada yapmak zorunda bırakılmışlardı. Esas itibariyle verilen cezanın en ağır biçimde ifası olarak görülmesi gereken gladyatörlük müessesi, giderek bu amacından sapmış ve bu işi bir tür meslek haline getiren profesyonel kimselerin eline geçmiştir. Başlangıçta sadece ağır suçlular, savaş esirleri ve asi kölelerden oluşan bu gruba, sonraları özgür vatandaşlar, soylular, atlı sınıfından kimseler, hatta Senatus mensuplarının da katılmış olduğu bilinmektedir.

Gladyatör oyunları Roma’daki forum, amfitiyatro, circus maximus ve colosseum’da halka açık bir şekilde ve belli bir plan çerçevesinde icra edilmekteydi. Roma’da aktif olarak çeşitli törenler ve organizasyonlarla gerçekleştirilen bu oyun türü, doğuda Helenistik krallar tarafından da fark edilmiştir. M.Ö. 174 yılında IV. Antiochos Epiphanes tarafından Helen dünyasına aktarılan gladyatör oyunları, Doğu’da da ilgiyle karşılanmış ve Roma Çağı Anadolu’sunda sevilen bir gösteri haline gelmiştir.

Roma Cumhuriyeti Döneminin ortalarından sonralarına doğru sadece kılıç kullanarak dövüştüğü bilinen gladyatörlerin, sonraki dönemlerde farklı türden silahları da kullanarak arenada savaştıkları bilinmektedir. Kullanılan bu silahlar, gladyatörlerin türlerine ilişkin tipleme imkanı sunmaktadır. Söz konusu silahlar arasında kılıç, hançer, file, kalkan, topuz, mızrak ve trident gibi üç ağızlı ve delici savaş aletleri gibi çeşitli silahlar bulunmaktaydı. Sonraki dönemlerde ise arenada profesyonel olarak dövüşen gladyatörler, yüzlerini ve kafalarını darbeden korumak için metal miğferler, vücutlarını korumak için metal kalkanlar ve bel, bacak, kol, göğüs deri kılıçlı zırhlar kuşanmışlardır. Arkeolojik verilerle desteklenen bilgiler ışığında mezar stellerinde, sunaklarda ve çeşitli seramik kaplarda gladyatörlerin kuşandıkları zırhlar ve kullandıkları silahlar açık bir şekilde görülmektedir. Bu durum, bölgesel ve yerel düzeyde sevilen ve rağbet gören ünlü dövüşçülerin ve dövüş türlerinin bilinmesi açısından önem arz etmektedir.

İmparator kültüne saygının kentlerdeki en belirgin ifadesi olarak algılanan gladyatör gösterileri, M.C. 6. Yüzyılın ortalarına kadar aralıksız şekilde devam etmiştir. Geç Antik Dönem sonunda artan sosyo-ekonomik bunalımlara, toplumsal baskılar ve köle kaynaklarının tükenmesi gibi nedenler de eklenince, gladyatör dövüşleri kaçınılmaz olarak ortadan kalkmıştır.

Basit mezar stelleri ile nekropolleri süsleyen ve yaşadıkları çağda zoraki kahramanlıklarının karşılığını hiçbir şekilde görememiş, buna karşın çetin yaşam serüvenleri insanoğlunu cezbetmiş çaresiz bir kitlenin tarihidir gladyatörlerin geçmişi…”

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’NDE ARKEOLOJİ SÖYLEŞİLERİ

Festival kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde hemen gün başka bir biliminsanı ile Türkiye’deki arkeolojik kazı çalışmaları ya da Türkiye’nin Dünya Miras alanlarıyla ilgili söyleşiler düzenleniyor. Başkent Kültür Yolu Festivali bitmeden Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret eden Ankaralılar hem söyleşilere katılabiliyor hem de bu özel Gladyatörler sergisini inceleyebilir.