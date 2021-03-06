GKRY’den yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım

Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa- (DHA)- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, (GKRY) ara bölgedeki yasadışı geçişleri önlenme gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı’na kadar olan bölgeye dikenli tel öreceği açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım geldi. Rum kesiminin KKTC ile sınırını ayıran ve ara bölge olarak adlandırılan Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı’na kadar olan bölgeye dikenli tel öreceği açıklandı. Rum medyasından Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, “Astromerit” (Bostancı) muhtarı Aris Konstantinu yaptığı açıklamada, dikenli tel yerleştirilmesiyle ilgili planlamaların, Rum hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını belirtti. Rum hükümetinin KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan da KKTC’ye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki “delikleri” kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit’ten(Bostancı) Lefkoşa Havaalanı’na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

9 SINIR KAPISI BULUNUYOR

Öte yandan Ada’da 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra karşılıklı geçişler sınırlı şekilde yapıldı. Dönemin KKTC Bakanlar Kurulu 23 Nisan 2003’te sınır kapılarının tek taraflı açılması kararı almıştı. Ada’da Kuzey ve Güney’de açılan kapı sayısı ise 9 olarak biliniyor.