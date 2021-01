Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

CEYHAN/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Ceyhan ilçesinde Suzan Çetin (52), geçen günlerde rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın amcası Gökhan Aydar’ın eşi Ayşegül Aydar tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Eski başkan Aydar’ı şikayet edip gizli tanık olduğu gerekçe gösterilen Çetin, Ayşegül Aydar’ın kendisine “Seni gökte ararken yerde buldum. Seni bu Ceyhan’da kazığa oturtturacağım. Sen gizli tanıkmışsın, gitmişsin emniyete tanıklık yapmışsın” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Ceyhan’da 5 Ocak günü saat 15.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çamlıyol üzerinde markete gitmek için yürüyen Suzan Çetin, geçen günlerde rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar’ın amcası Gökhan Aydar’ın eşi Ayşegül Aydar, halası Deniz Aydar ve yanında bulunan iki kadın ile karşılaştı. Ayşegül Aydar, eski başkan Kadir Aydar’ı şikayet ederek gizli tanık olduğunu gerekçe gösterdiği Suzan Çetin’e, “Seni gökte ararken yerde buldum. Seni bu Ceyhan’da kazığa oturtturacağım. Sen gizli tanıkmışsın, gitmişsin emniyete tanıklık yapmışsın” diyerek darbetti. Başına çok sayıda darbe alan ve şoka giren Suzan Çetin ile Aydar’ı olay yerindekiler güçlükle ayırdı. Çetin, özel bir hastaneye giderek darp raporu aldı. CHP’den de yakın zamanda istifa eden Suzan Çetin, olay sonrası Gaziosmanpaşa Polis Merkezi’ne giderek, eşi adam öldürmekten müebbet alan ve Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde yattığı öğrenilen Ayşegül Aydar’dan şikayetçi oldu.

‘KAFAMA ÇOK KEZ DARBE ALDIM’

Olay gününü anlatan Suzan Çetin, “Evden markete yoğurt almaya çıktım. Saldırıya uğradım. Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar’ın amcası Gökhan Aydar’ın eşi Ayşegül Aydar beni yolda görerek üzerime saldırıp, darbetti. ‘Ne için bana bağırıyorsun’ dedim, bana ‘sen emniyete gitmişsin Kadir Aydar’ı şikayet edip gizli tanık olmuşsun’ dedi. Ben de dedim ki, ‘Bu iftira, yalan. Yani ben Kadir Aydar’ın tepelerdekilerle ne yaptığını nerden bilebilirim’ dedim. Yalan söylüyorsun dediler. Kadir Aydar’ın yengesi o sırada tehditler savurarak ‘Seni kazığa oturtacağım’ diyerek bana saldırdı. Kafama çok kez darbe aldım, başım döndü, neye uğradığımı şaşırdım. Ben hiç karşılık vermedim. Etrafla olan kişiler ve Ayşegül Aydar’ın yanında olan kişiler beni onun elinden zor kurtardılar. Hastaneye gittim. Başım çok kötüydü. Doktor ve hemşireler buzlu tedavi uyguladılar. Hastanede darp raporu aldım daha sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundum” diye konuştu.

‘GİZLİ TANIKLIK YAPMADIM’

Kadir Aydar ile 6 ay öncesinde bir tartışma yaşadıklarını, yalnızca bunla ilgili kendisini şikayet ettiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

“Bundan yaklaşık 5-6 ay önce evimin karşısında bulunan pastaneye Kadir Aydar’ın geldiğini gördüm. Gidip konuşmak istedim, ‘Misafir kabul eder misiniz?’ diye sordum. Kadir Aydar bana sert bir üslupla, ‘çek git’ dedi. Benim onurumla oynadı, ben de ‘Sen kimsin, sen Kadir Aydar’san ben de halkım’ dedim. Daha sonra oradan ayrıldım. Emniyete şikayet ettim, can güvenliğim tehlikede, can güvenliğim yok dedim. Kadir Aydar’a karşı sadece şikayetim bu yöndeydi. Ben gizli tanıklık falan yapmadım. Emniyet şahit, devlet şahit ben hiçbir zaman emniyete gidip de gizli tanıklık yapmadım. Bu Aydar ailesi iyice çirkefleşmeye başladı. Tehditlerle, vurmalarla, dövmelerle, öldürmelerle insanların gözünü korkutuyorlar. Ben korkmuyorum, ben halkım, kimseden korkmuyorum. Ben adaletten yanayım. İnanıyorum ki adalet her şeyin hakkından gelecektir. Suç duyurusunda bulundum, maddi manevi tazminat davası açacağım. Onurumla oynadılar, gururumu incittiler. Hala şu an başım çok ağrıyor.”

