Gizem’den ‘Annemin sevgilisi taciz ve darbetti’ iddiası

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da yaşayan Gizem Avcı (20), iddiaya göre 2 yıl önce Konya’ya ziyarete gittiği annesinin sevgilisi İ.D.’nin (42) tacizine uğradı. Avcı, 5 ay önce de aynı olay yaşanınca annesi ve 2 kardeşiyle Antalya’ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya’ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti. Polise şikayetçi olan Avcı, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Antalya’da yaşayan Gizem Avcı, 2 yıl önce Konya’nın Ereğli ilçesinde oturan annesi Y.K.’yı (39) ziyarete gittiğinde, iddiaya göre annesinin sevgilisi İ.D.’nin tacizine uğradı. Gizem Avcı’nın, kendisine yapılan tacizi anlatmasının ardından, annesiyle sevgilisinin arası bozuldu. Y.K. ile İ.D., kısa süre sonra barıştı.

Gizem Avcı, 5 ay önce yine annesini ziyaret için Konya’ya gitti. Annesi ve sevgilisi birlikte alkol aldıktan sonra, Y.K. uyumaya gitti. Avcı, iddiaya göre annesinin uyumasının ardından İ.D. tarafından yine sözlü ve fiziki tacize uğradı. Bunun üzerine Avcı, annesi ve 2 erkek kardeşiyle birlikte Antalya’ya taşındı. İ.D. ise Y.D.’yi arayıp mesaj atarak barışmak istediğini söyledi.

Önceki gün Antalya’ya gelerek Y.K. ile görüşen İ.D., birlikte Konya’ya dönmek için ikna etti. Evdeki eşyaların toplanması sırasında, İ.D. ile kadının ikinci evliliğinden olan büyük oğlu K.K. (17) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre İ.D., K.K. ile Gizem Avcı’yı darbetti. İ.D., sonrasında sevgilisi ve onun küçük oğlu ile evdeki eşyaları alarak, Konya’ya döndü. Gizem Avcı ise Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek, kendilerini darbettiği iddiasıyla İ.D. hakkında şikayetçi oldu.

‘SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET VE TACİZ GÖRDÜM’

Yaşadığı süreci Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlatan Gizem Avcı, korktuğunu ve can güvenliğinin olmadığını söyledi. Annesinin ikinci eşinden henüz boşanmadığını ve kendisinin ilk evlilikten olduğunu aktaran Gizem Avcı, Ereğli’de evli 5 çocuk babası İ.D. ile birlikte yaşadığını söyledi. Annesinin Konya’da yaşadığı dönemde sık sık ziyaretine gittiğini anlatan Gizem Avcı, “Her gittiğimde bu kişiden sözlü ve fiziksel şiddet ve taciz görüyordum. Bu olayı söylediğimde annem bu kişiden ayrılmak istediğini söyledi ve biz 5 ay önce Antalya’ya taşındık. Bu kişi bir adam tutmuş, ben alışverişten döndüğüm sırada eve girerken demir boruyla 2 kere baldırlarıma vurdu. O sırada yere yığılıp kaldım. Polis ekiplerini çağırdık ve bu şahsa ulaştı. Bu kişi bunu annemin sevgilisinin yaptırdığını söyledi. Bunu annemleri tekrar Ereğli’ye geri döndürmek için yaptırdıklarını söyledi. Gerekli yerlere şikayette bulundum fakat takipsizlik kararı alındı” diye konuştu.

‘BENİ VE KARDEŞİMİ DARBETTİ’

Hiçbir şekilde can güvenliği olmadığını vurgulayan Gizem Avcı, “Korkuyorum, evimin halini gördünüz. Ben kardeşimle tek başıma kaldım. Onlar dün Ereğli’ye dönmek için eşyaları topladığı sırada İ.D., kardeşimle beni darbetti. Kardeşime küfür ve hakaret etti, kafa ve tekme attı. Onları ayırmak istediğim sırada beni duvara itti. Bunlara şahit olan annemle aramızda problem oldu. O da eşyalarını toplayıp, hiç arkasına bakmadan gitti. Ben de bu şekilde kaldım” dedi.

‘BANA ŞANTAJ YAPILIYOR’

Darbedildiğine yönelik fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Gizem Avcı, “İ.D.’nin ailesinden sosyal medya üzerinden şantaj ve tehdit mesajları almaya başladım. Instagram ve Twitter’da, benim özel fotoğraf ve videolarımı paylaşıp bana şantaj yapıyorlar. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. O adamın tutuklanmasını istiyorum. Çok tehlikeli bir adam ve annem bunun farkında değil” dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİM YOK’

Üniversite sınavına hazırlandığını sözlerine ekleyen Gizem Avcı, “E- ticaret yapıyorum, bu insanlardan uzak bir şekilde ailemle birlikte bir hayat sürmek istiyorum. Tek isteğim annemin o insana uymaması. Onun suçlu olduğu kabullenmiyor. 2- 3 gün sonra onun da başına bir şey gelirse kimseye ulaşamaz. Beni bu adamlar öldürmeye gelmiş, yarın bir gün markete çıktığımda tekrar başıma böyle bir şey gelebilir. Hatta silahla vurdurtabilir. Adam çok akıllı, 5 ay önceki darp olayı öncesinde, sokakta kamera olup olmadığına baktırıyor. Bunlar bizi kezzapla tehdit eden insanlar. Giriş katta oturuyorum. Bulaşık yıkarken yüzüme kezzap bile dökebilir. Korkuyorum. Hiçbir şekilde güvenliğim yok” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI