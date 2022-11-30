Gizem ile kendisini bıçakladıktan sonra balkondan atlayan eşinin yeğeni hayati tehlikeyi atlattı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, eşinin yeğeni Kerem Seçkin’in bıçaklayıp ağır yaraladığı Gizem Özçelik (29), normal servise alındı. Yengesini bıçaklayıp 3’üncü katın balkonundan atlayan Kerem Seçkin (23) de hayati tehlikeyi atlatıp, tedavisi için farklı bir hastaneye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi 504’üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Kerem Seçkin ile evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Özçelik’i bıçakladı. Seçkin, daha sonra 3’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Özçelik ile Seçkin, kaldırıldıkları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gizem Özçelik, hayati tehlikeyi atlatıp normal servise alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORMUŞ

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Kerem Seçkin de hayati tehlikeyi atlattı. Seçkin, kırıkların tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kerem Seçkin’in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve ailesinin de polise bu yönde ifade verdiği öğrenildi.

Kerem Seçkin ile Gizem Özçelik’in sağlık durumları nedeniyle henüz polise ifade veremediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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