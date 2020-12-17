Giyim markasından yılbaşına özel koleksiyon

İSTANBUL, (DHA)- Giyim markası DeFacto, evde de tarzından ve konforundan ödün vermek istemeyenler için Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nu hazırladığını duyurdu.

Yılbaşı gecesinde ev şıklığı için özgün tasarımların yer aldığı ‘Yılbaşı Özel Koleksiyonu’ hazırladığını duyuran giyim markası DeFacto, koleksiyonda kadın, erkek ve çocuklara özel hazırlanan parçalarda rahat ve iddialı stillere imza attığını açıkladı. Koleksiyonda, yılbaşı kutlamalarının olmazsa olmazı ışıltıların yanı sıra kartopu, çam ağacı desenli tasarımların da öne çıktığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Tül detaylı bluz ve elbiselerden, sezonun trendi pul ve payet işlemeli parçalara kadar pek çok ürün yeni yılın ışıltısını kıyafetlerinde taşımak isteyen kadınların favorisi oluyor. Erkeklere özel gömlek, pantolon, ceket ve kazak seçenekleri sunuluyor. Yılbaşı koleksiyonu için özel tasarlanan biye detaylı kareli gömlekler yeni yıl kombinlerine farklı bir alternatif oluyor. Çocuk koleksiyonunda kırmızı, siyah ve beyaz tonlarının hakimiyeti yaşanıyor. Koleksiyonda kız çocuklar için özel olarak tasarlanan pul ve payet işlemeli elbiseler dikkat çekerken, erkek çocukların enerjik tarzına havalı bir dokunuş yapan pantolonlar, gömlekler ve papyonlar öne çıkıyor” denildi.

DeFacto Yılbaşı Özel Koleksiyonu’na mağazalar, internet adresi ve mobil uygulamadan ulaşılabileceği kaydedildi.