Giyim markasından yeni fit koleksiyonu

İSTANBUL, (DHA)- Aktif spor, ev ve iç giyim markası DeFactoFİT, özel tayt modellerini hem fit görünmek hem de şıklık ve rahatlığından ödün vermek istemeyen kadınların beğenisine sunduğunu duyurdu. Siyah, füme, haki ve mavinin yanı sıra, pembe, mürdüm ve bordo renkleriyle dikkat çeken toparlayıcı taytların bilek ve diz boyu seçeneklerinin de bulunduğu belirtildi.

Markadan yapılan açıklamada, “Küçük cep detaylarının incelik ve tarz kattığı tasarımlar; tüm vücudu sararak şekillendirmeye ve fit bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor. Hem spor hem de günlük kombinlerin olmazsa olmazı taytlar, koleksiyonda her stile uygun modelleriyle dikkat çekiyor” ifadelerine yer verildi.

Tayt seçeneklerinin markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda moda tutkunlarıyla buluştuğu bildirildi.