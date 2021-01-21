Giyim markasından kış sezonunda erkeklere özel ev giyim koleksiyonu

İSTANBUL (DHA) – Giyim markası DeFacto, kış sezonu için erkeklere özel ev giyim koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

Giyim markası DeFacto, kış sezonu için erkeklere özel ‘Erkek Comfort Zone Koleksiyonu’ hazırladığını duyurdu. Koleksiyonda eşofman ve ev giyim seçenekleri sunan markanın yaptığı yazılı açıklamada, eşofman takımları, bisiklet yaka sweatshirtler ile fit kesimli eşofman altlarının öne çıktığı belirtildi.

BİRÇOK RENK SEÇENEĞİ

Birçok renk seçeneği bulunan koleksiyonla ilgili, “Pamuk gibi doğal ve yumuşak kumaşlardan hazırlanan parçalarda, sezonun ruhuna uygun olarak siyah, gri, lacivert renklerinin yanında mint ve beyaz tonlarının da hakimiyeti yaşanıyor. Sportif olduğu kadar dikkat çekici bir görünüm elde etmek isteyenlere hitap eden tasarımlar, modern ve şık dokunuşlardan vazgeçemeyen erkeklerin öncelikli tercihlerinden oluyor” denildi.