Giyim markasından geçiş mevsimine alternatifleri parçalar

İSTANBUL, (DHA)- Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, mevsim geçişlerine özel alternatif ürünlerini müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu. Başta trençkot olmak üzere müşteriler için birçok pardösü modelleri de yer alıyor.

Markadan yapılan yazılı açıklamada,

“Altınyıldız Classics’in, ikonik trençkot ve pardösü tasarımları; klasik, spor ve casual tarzlara ilham veriyor; günlük kullanım, ofis giyimi ve özel durumlarda tercih edilebilecek farklı seçenekler sunuyor. Bahar aylarında dış giyim rolü üstlenerek işlevsellik alanını genişleten marka trençkot ve pardösüler; konforundan ödün vermeden, şıklığından da vazgeçmeyen erkeklerin favori parçaları arasında yer alıyor. “

Spor giyim tarzından hoşlananlara alternatiflerde sunan markadan yapılan açıklamanın devamında:

“Altınyıldız Classics’in kapüşonlu ve spor trençkot modelleri ile günlük giysilerinizi tamamlayabilir; spor pantolonlar ve kazaklarla bir arada kullanılabilirsiniz. Tek renk ve daha klasik modelleri, kumaş pantolonlar veya takım elbiseler ile rahatlıkla tamamlayabilir, bel kısmı kemerli uzun trençkot modelleri ile tarzınıza vurgu yapabilirsiniz.”