GİTME PERPERİKE, KURBAN OLURUM…

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Perperike, Zazaca: Kelebek demek.

Bir aşk, sevgi ve sevdalık ancak bu kadar nahif ve içten anlatılabilir…

Öyküler, şiirler ve aforizmalardan oluşan bir kitap Perperike. Veli Bayrak ile hiç özel konuşmadık bu kitabı ve içeriğini ama okuduğumda şu kanıya vardım. Yaşamadan ve içselleştirmeden bu denli içten ve yüreğinizden damıtarak yazamazsınız. Dolayısıyla da yaşama ve aşka dair not düşümleri olarak anladım ve kabul ettim. Kelebek vurgusunun da ömür bakımından betimsel bir niteliği olmalı…

Belki de kitaplarının tamamını okuduğumda köşeme konuk etmeliydim ama yayınlanma tarihine göre sıraya koydum ve PERPERİKE’den başladım. İçeriğini okuduğumda AŞK’a saygım gereği Kelebek’e yalnız da olsa uçma önceliğini verdim. Bayrak’ın benim elime ulaşan dokuz adet kitabı daha var. KİMLİĞİMİ KAYBETTİM HÜ-KÜM-LÜ-DÜR, VAY BAŞIMDAN GEÇENLER, ORTAYA BARIŞIK ÖYKÜLER, SARA sızlayan öyküler, MİLLİ HALI, BİZİM ÇOCUKLAR, AMELE DİPLOMAT, EŞEK DEDİĞİN ANIRIR, BAKİ SELAMLAR BAKİ KİMSE.

Öykülerini okurken; bazen bulutların üzerinde uçan bir kartal, bazen kendi halinde ivmeden sakin akan bir çay, bazen coşkun akan bir nehir bazen de bir günlük ömrü doldurmak için daldan dala koşan bir kelebek gibi hissediyorsunuz kendinizi.

Araştırmacı- Yazar Haydar Eroğlu hocam Perperike ile ilgili değerlendirmesinde; “Çağımızın Özdemir Asaf’ı diyebilirim kendisine. Benzerlikten çok onun farkı ile Özdemir Asaf’ı aşacağına, çok konuşulacağına, yazın hayatına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum”. Demiş. Haydar hocama katılmakla birlikte ben de öykülerinde, Muzaffer İzgü ve Aziz Nesin tadı aldığımı söylemeden geçemeyeceğim.

Veli Bayrak’ın Perperike öyküsünden; “Ah Perperike. Seni öyle sevdim ki bir duysaydı Mem, Zin’e küserdi. Başını alıp giderdi Kerem, Ferhat Şirin’i yeniden severdi.

…

Sırtım ağrıyor nedendir bilmiyorum. Gittiğinden beri bu böyle! Sonra göğsüme vuruyor sızısı, sol göğsüme. Sızılı bir kuş nasıl uçarsa öyle uçmak istiyorum. Öpüp saçlarından uzanmak istiyorum yanına. Ah Perperike.düşlerinde bari olsun sarsan beni kollarına.

Ah Perperike gitme. Beni terk etme.

Sen gidersen ay olurum, karışırım karanlığa. Yapamam sensiz hırçın olurum. Kurur dilim damağım, elim ayağım çekilir. Ele düşman başa bela olurum. Gitme Perperike kurban olurum.



…

Elveda dedim yıldızlara sokaklara elveda.elde avuçta ne varsa kucaklayıp sana geldim. Gitme Perperika beni terk etme. Ceketim sokak direğinde asılı, atkım son afiş astığım yerde. Sana geldim el fenerim yok cebimde. Işığımsın anla beni.

…

Ah Perperike. Beni terk etme.

Düşlerimiz vardı seninle yaşanacak Dersim elinde.

Şimdi her sabah Ovacık’ta batıp yaşadığın kentte doğuyorsun da sol göğsüme.

Belki de bu yüzden Perperike, belki de bu yüzden bu özlem hem Dersim’e hem de Dersim gözlerine.”

“Sızıyla yoldaş, hiç açılmamış yaralara hiç okumamış sözler yazıyor Veli Bayrak. Suya suyla yazmışçasına” diyor Yazar- Şair Ümran Düşünsel.

Evet su gibi berrak ve sakin, hayat, mücadele ve umut en çok da barış özlemiyle tutuşan bir kalem Veli Bayrak. Yolun açık, okuyanın çok olsun…

Şimdi biraz da olsa Veli Bayrak’ı kendi kaleminden tanıyalım.

“21 Aralık 1969 Sivas Kangal Zerk nüfusuna kayıtlıyım. Ankara Tuzluçayır da doğdum büyüdüm ve halen orada ikamet etmekteyim. İlk Orta ve Lise tahsilimi Ankara’da tamamladım.

Hayatımın önemli bir bölümünü bir kamu kuruluşunda sözleşmeli olarak sürdürürken özelleştirmelerden kaynaklı ayrılarak özel bir şirkette çalışmaya başladım. Uzun süre Evrensel Gazetesinde “Kara-Katür Yazılar, Aksi Yazılar ve Balıkgiller” isimli köşe yazılarımla mizah yazıları yazdım. Yine uzun süre Birgün Gazetesi Pazar Ekinde edebiyat ve gündeme dair yazılar yazdım. Bunun yanı sıra Demokrat Haber, Özgür Medya gibi dijital platformda habercilik yapan uluslararası sitelerde köşe yazıları yazdım.

İlk kitabımı 2015 yılında “Gülümse seviyorum” isminde çıkardım. Daha sonra bunu “Oğluma öldüğümü söylemeyin”, “Eşek dediğin anırır” ve “Elif’in saçları” isimli kitaplarım takip etti. 2017 yılında Jüri Başkanlığını Yazar Erol Toy’un yaptığı bir yarışmada “Eşek dediğin anırır” isimli kitabımla Jüri özel ödülüne layık görüldüm. Yine 2021 yılında çok yakında aynı isimle piyasaya çıkacak olan “Babalar kızlarına verdiği sözü tutar” isimli öykümle Yaşar Kemal adına düzenlenen bir etkinlikte dereceye layık görüldüm. 2015 yılından bugüne “Perperike”, “Kimliğimi Kaybettim Hü-Küm-Lü-Dür”, “Sara”, “Bizim çocuklar”, “Milli halı”, “Vay başımdan geçenler” ve “Ortaya barışık öyküler”, “Baki selamlar. Baki Kimse”, ve “Amele diplomat” isimli kitaplarım yayımlandı.

Halı hazırda provası dâhil her bir şeyi hazır bekleyen mizah içerikli bir tiyatro çalışmam var. Ayrıca önemli bir ekiple sinema senaryosu için hazırlık aşamasındayız.

Hayatım boyunca en çok etkilendiğim yazarlar Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Fakir Baykurt, Bekir Yıldız ve Muzaffer İzgü olmuştur. “Sara” isimli kitabımda da zaten bu izleri görmek mümkündür.

Veli BAYRAK : e-posta: velibayrakveli@gmail.com /Cep Telefon No: 0 537 317 77 17”

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