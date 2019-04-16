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16 Nisan 2019
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ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI, GIRISIMCILIK BECERILERINI GELISTIRMEK, TAKIM HALINDE CALISIRKEN YARATICILIGINI ORTAYA CIKARMANIN YOLLARINI OGRENMEK ISTEYENLER ICIN GIRISIMCILIK SIMULASYONU DUZENLEYECEK. ‘GIRISIMCILIK OYUNU’ 19 NISAN’DA SANTRALISTANBUL KAMPUSU’NDE YAPILACAK.(ISTANBUL-DHA)
Eğitim Haberleri

Girişimciliği farklı açılardan deneyimleyecekler

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İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, girişimcilik becerilerini geliştirmek, takım halinde çalışırken yaratıcılığını ortaya çıkarmanın yollarını öğrenmek isteyenler için girişimcilik simülasyonu düzenleyecek. ‘Girişimcilik Oyunu’ 19 Nisan’da santralistanbul Kampüsü’nde yapılacak.  

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Finlitpartners iş birliğiyle düzenlenecek olan ‘Girişimcilik Oyunu’, Finlandiya’da bulunan Jyvaskyla Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Team Academy kavramına dayanan eğitim programının mini simülasyonu olarak dikkat çekiyor. Takım halinde yürütülecek çalışmalarda katılımcıların, birlikte öğrenmeleri, çalışmaları, fikir ve deneyimlerini paylaşmaları hedefleniyor. Birlikte yürütülen çalışmalar ile gelecek iş hayatlarında önemli olacak iletişim yeteneklerini geliştirecek.

19 Nisan’da santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan ‘Girişimcilik Oyunu’, donanımını artırmak ve girişimcilik yolunda zorluklarla nasıl başa çıkacağını keşfetmek isteyen herkesin katılımına açık olacak.

TAKIMLAR GİRİŞİMCİLİĞİ DENEYİMLEYECEK

Girişimci olmak üzere bir araya gelen 5-6 kişilik 4 takım, mentor olarak konumlanan 6-7 kişilik bir grup ve yine 6-7 kişilik yatırımcı grubundan oluşan ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca uygulamalı olarak girişimciliğin farklı açılarını tecrübe edecek. Pazara yenilikçi bir ürün ile girmeleri, maliyet, satış fiyatı ve pazarlama/satış politikasının oluşturmaları ve bir iş planı ortaya çıkarmaları beklenen ekipler, çalışmaları esnasında 3 boyutlu yazıcılardan da faydalanabilecek.

Çevreler arası iş birliği, problem kavrama ve çözebilme, etkili liderlik ve takım uyumunun sağlanmasını hedefleyen etkinliğin başvuruları 18 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek. Detaylı bilgi için üniversitenin internet sitesi ziyaret edilebilir.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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