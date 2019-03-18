Çankaya Belediyesinin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında, 12 Ocak 2019 ile 17 Mart 2019 tarihleri arasında eğitim alan kadınlar, programı tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Çankaya Belediyesinin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında, 12 Ocak 2019 ile 17 Mart 2019 tarihleri arasında eğitim alan kadınlar eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Türkiye’nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesinin desteklediği “Girişimci Kadınlar Projesi” (GİKA) eğitimi sona erdi.

Kadınların el emeği ürünlerine elektronik ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazar sağlayabilmelerinin ve böylece iş gücüne katılımlarını da artırmanın amaçlandığı proje 2 ay sürdü.

200 KADINA SERTİFİKA

Ortakları arasında Başkent Üniversitesi’nin de bulunduğu proje kapsamında girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Çankaya Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı. Toplam 1000 kadına destek verebilmenin hedeflendiği projenin ilk etabında 200 kadın sertifika aldı.