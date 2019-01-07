Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor’da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon sonuna kadar anlaştığı teknik yönetmen Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi. konuya ait basın mensuplarına açıklama yapan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, “Arkadaşlar hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlernden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz” dedi.