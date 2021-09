Giresunspor Başkanı Karaahmet: Hemen karalar bağlamayın

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, yeşil beyazlı taraftarlara seslenerek, “Hemen karalar bağlamayın, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, erken düşenler düştü zaten. Fareler gemiyi terketti zaten. İnşallah sezonun sonunda Giresunspor ligi iyi yerlerde bitirecektir” dedi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksinde düzenlediği basın toplantısında, ilk üç hafta sonunda takımın durumunu değerlendirip, borçlarla ilgili konuştu. Eski borçların hesabını kanuni olarak sormak zorunda olduğunu kaydeden Karaahmet, “Çünkü eski borçları öderken yeni borçları ödemekte zorlanıyorum. Bizim vermeyecek olduğumuz bir hesabımız yok. Her şeyi açıklarım, çünkü her şey şeffaf. Doğru olanı yapıyorum, basit kahramanlık hikayeleri yazmak istemiyorum. Giresunspor ile mutlu olalım istiyorum” diye konuştu.

Karaahmet, bütçelerine göre hareket etmek adına geç bir kadro oluşturma süreci yaşadıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

“Makul fiyata kadro kurabilmek adına biraz beklememiz gereğiyle hareket ettik. Bugüne kadar yaptığımız transferler de her hafta birer birer kadroya girdi. Her geçen gün üstüne koyan Giresunspor oldu. Verilen arada daha iyi çalışıp uyum sorununu çözeceğiz. Bu konuda herkes rahat olsun, kimse karalar bağlamasın. Herkes sırtına yaslanıp keyfini yaşasın. Kısa sürede iki oyuncu daha alıp transferi bitireceğiz.”

“Giresunspor yenildi diye üzülen ve mutsuz olan milyonlar var. Ama buna sevinenler de var” diyen Karaahmet, “Evet Galatasaray’a, Trabzonspor’a, Kasımpaşa’ya yenildik. Galatasaray ve Trabzonspor’a yenilmiş bir takımın başkanıyım. Evet yenildik, bu konuda kusura bakmayın hocama da söylüyorum, keşke daha iyi şeyler yapsaydık da yenilmeseydik. Keşke bunları yenebilecek bir kadro kursaydık, ama olmadı. Giresunspor bu takımları yenecek düzeye de gelecek elbette. Hemen karalar bağlamayın, bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz, erken düşenler düştü zaten. Fareler gemiyi terketti zaten. İnşallah sezonun sonunda Giresunspor ligi iyi yerlerde bitirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

