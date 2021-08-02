Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Ligin ses getiren ekiplerinden birisi olacağız

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)- Yeni sezon öncesinde Erzurum’daki kamp çalışmalarını tamamlayan Giresunspor’da basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, 16 Ağustos’ta oynayacakları Galatasaray maçına kadar lige hazır hale gelmek istediklerini söyledi. Önal, ayrıca ligin ses getiren ekiplerinden birisi olacaklarını ifade etti.

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki kamp döneminin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde başladıklarını ve bir ay boyunca burada hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden İbrahim Önal, “Kampımız son derece olumlu geçti. Bundan sonra hazırlıklarımızı kendi tesislerimizde sürdüreceğiz” dedi.

1 Temmuz’da başlayıp, 31 Temmuz’da sona eren kampta yeni oyuncuların takıma uyum sağlamalarının zor olmadığını ve eskiler oyuncularla, yenilerin çabuk uyum sağladığını kaydeden Önal, bundan sonra takıma yeni katılacak oyuncuların da uyum sağlamakta sorun yaşamayacağını belirtti.

“LİGİN SES GETİREN EKİPLERİNDEN BİRİSİ OLACAĞIZ”

Kampta iki hazırlık maçı oynadıklarını ve teknik direktör Hakan Keleş’in oyuncuları daha iyi görme fırsatı yakaladığını belirten Önal, “Kampta Altay ve Ümraniyespor ile iki hazırlık maçı yaptık. Bu maçları kaybettik ama hazırlık maçlarında alınan sonuçların önemi yok. Süper Lig maçları başladığında elde edeceğimiz başarılı sonuçlar ve ortaya koyacağımız oyunla ligin ses getiren ekiplerinden birisi de biz olacağız” diye konuştu.

“KADROMUZ GÜÇLENECEK”

Takıma katılan yeni oyuncularla daha da güçlendiklerini, yapılacak takviyelerle de güçlerine güç katacaklarını kaydeden Önal, “İyi bir takım olacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın. Kadromuz güçlenecek. Elde edeceğimiz başarılı sonuçlar ve ortaya koyacağımız oyunla ligin ses getiren ve renkli ekiplerinden birisi de biz olacağız” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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