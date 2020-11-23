Ana Sayfa Güncel Haberler Giresun’da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü aranıyor/ Ek fotoğraflar
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Çatak’ta ‘Arama Kurtarma Operasyon Merkezi’ kuruldu
Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van)- (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde, 'Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi' kuruldu. Gönüllüler, Kayseri'den gelen profesyonel ve uzman ekipler tarafından, 5 gün boyunca...
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elif YAVUZ-Ozan URAL-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 20.00 itibarıyla başlayan kısıtlama sabah 05.00'te sona erecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta...
Başkentte ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, silahlı kavga ihbarı yapılan adrese giden ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 komiser ve 2 polis memuru yaralandı. Ankara...
Genç kız, 11’inci kattan atlayarak intihar etti
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi G. (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi...