Ana Sayfa Güncel Haberler Giresun’da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü aranıyor/ Ek fotoğraf
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Avcılar’da halı sahanın yanındaki trafo alev alev yandı
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Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da bisikletli 2 kişi, bir mağazanın vitrininde sergilenen 200 TL değerindeki ısıtıcıyı çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına...
Boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl kendisinden boşanmak isteyen 2 çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı (32) zorla girdiği kayınpederinin evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla...