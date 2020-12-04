Giresun’da çöp tesisinden ‘sızıntı’ tehlikesi

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’da çevrede toplanıp, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerden, çevreye atık su sızdığı öne sürüldü. Halk, kötü kokuların da yayıldığı tesiste önlem alınmasını istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da devreye girdiği tesis için yeni yer arayışı başlattı.

Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde, 5 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde depolanan çöplerden, çevreye atık su sızdığı iddia edildi. Tesisteki çöplerden arıtılmış atık suların, dere yatağına döşenip, denize ulaştırılan borularda zamanla hasar oluştuğunu belirten belde sakinleri, önlem alınması istedi. Kötü kokuların da çevreye yayılması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri harekete geçerek, tesis için yeni yer arayışı çalışması başlattı.

‘ÇÖP TESİSİ KAPASİTESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR’

Avukat Ozan Karagöz, çöp tesisinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı iddiasıyla yöre halkınca suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Çöp tesisinin katı atık suyunun dere içinden geçirilen borusu pek çok kez olduğu gibi yeniden patladı. Atık suyu deşarj borusunun patlaması sonucu atık su doğrudan derenin içine karışmış oldu. Çavuşlu beldesinin su ihtiyacını karşılayan Yalakoda Deresi’nin kenarında su kuyuları var. Çavuşlu beldesi dere suyunu değiştirmek ve revize etmek beraber içme suyu olarak kullanıyorlar. Buradaki en temel sorun 2017 yılındaki mahkeme kararları ve Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) projesiyle beraber tesis kapasitesi üzerinde işletilmesidir” dedi.

‘HAYVANLAR BİLE DEREDEN SU İÇMİYOR’

Yöre sakini Hayriye Gül, kötü kokuların kendilerini rahatsız ettiğini söyleyerek, “Ne kokudan dolayı nefes alabiliyoruz. Ne de içilebilecek bir suyumuz var. Bizim için yaşam duruyor. Tesisinin yapılacağı yer burası değil. Suya sıfır bir yerde çöplük yapıldığı hiç görüldü mü? Her halde ilktir bu. Hayvanlar bile dereden su içmiyor” diye konuştu.

‘İNSANLAR KOKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR’

Muhtar Selim Hamzaoğlu da “Kokudan dolayı insanlar dışarı çıkamıyor. Çok yağış alan bir bölgede olduğumuz için çöp tesisinden sızan sulan dereye sızıyor. Derenin kenarında içme suyu kuyularımız olduğu için çok fazla şikâyet geliyor. Şikâyet dilekçelerimizi gerekli yerlere gönderdik. Bu konuya biran önce çözüm getirilmesini bekliyoruz” dedi.

‘SIKINTIMIZ BÜYÜK’

Sızıntıya karşı önlem alınmasını talep eden Birsen Hafızoğlu ise, “Dere boyunda gezelim desek, kokudan gezemiyoruz. Su taşımaktan vücudumuzda bel fıtığı oluştu. Musluğumuzu sadece duş almak için açıyoruz. İçemediğimiz suda yıkanmak ne kadar yararlı? Abdest alamıyorsun ağzımıza ve burnumuza çöp kokusu geliyor. Sıkıntımız çok büyük” diye konuştu.

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