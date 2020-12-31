Giresun kırsalında PKK’nın erzak deposu bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da jandarma ekiplerince yürütülen arazi taramasında, terör örgütü PKK’ya ait erzak deposu bulundu. Toprağa gömülü ele geçirilen çok sayıda gıda malzemesi imha edildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Espiye ilçesine bağlı Yepelekli yaylası kırsalında yapılan arazi tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristler tarafından kullanıldığı belirtilen erzak deposu tespit edildi. Toprağa gömülü ele geçirilen gıda malzemeleri imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Espiye ilçesi Seydiköy köyü Yepelekli yaylası bölgesinde yapılan arazi keşfi ve operasyon faaliyeti sırasında ormanlık alanda şüpheli noktaların mayın dedektörü ile kontrolünde erzak deposu ele geçirilmiştir. Depo içerisinde; 5 kilo şeker, 4 kilo tuz, 5 kilo deterjan, 1 kilo çay, 3 kilo peynir, 6 anahtar, 1 diş fırçası, 1 paket hazır çorba, 1 şişe sıvı bulaşık deterjanı, 2 kavanoz reçel, 2 kilo bal, 2 kilo tahin pekmezi, 1 şişe kolonya, 1 kilo tel şehriye, 1 kalıp sabun, 1 paket kabartma tozu, 1 paket susam, 1 paket vanilya, 5 plastik kova, 2 büyük el testeresi, tütün sarma kağıdı ile 2 battaniye, ele geçirilmiştir.”

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