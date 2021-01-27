Girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde girdikleri iş yerinden ısıtıcı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüphelilerden birinin, park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştığı görüldü.
Hırsızlık olayı, önceki gece, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesat Bey Caddesi üzerindeki iş yerinde yaşandı. Kimliği belirsiz 2 şüpheli, girdikleri iş yerinden 2 ısıtıcı alıp, kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan maskeli şüphelilerden biri, kaçarken park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştı.
Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI