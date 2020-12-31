Gidenin arkasından”2020″ !!!…

Geleneklerimizde, yanımızda olamayan hakkında konuşulmaz. Öyle bir şey oldu ki, ilk defa gideni sadece biz değil, hiç konuşmadan biran önce gitmesini bekler oldu insanlık.



2020 yılından bahsediyorum. 2019 yılında yaşanılanların her şeye rağmen hoş bir seda ile anıldığı, gelecek için güzel şeylerin temenni edildiği bir yıl olmuştu.2020 yılı güzel şeylerin temenni edildiği bir yıl mı oldu.

Neler olmadı ki neler. Şimdiye kadar normal yaşam dedikleri bir şey varmış. Bunu nereden anladık “ yeni normal” diye bir yaşam olacak dediler ve yaşadıkça “yeni” bizim bildiğimiz ve hep bize iyiyi, güzeli, hoşlukları çağrıştıran bir anlam yüklenmiş olmadığını öğrendik.



İnsanlığın karanlık dönmelerini saymaz isek çok da insanlık, yaşanılandan tamamen mutsuz olduğu bir “tarihsel dönemi” yaşamamıştır her halde.

Kıtlıklar yaşadı insanlık, savaşlar gördü ama hiçbir dönemde savaş olmadan bu kadar gelecek endişesi yaşamadı herhâlde.

İşsiz kalmadı, gelecekte yaşamını sürdürmek için tekrar işsiz kalmayacağı endişesi duymadı.

Bir araya gelmek, sosyalleşmek için ihtiyaç duyduğumuz ve yaşam biçimimizin bir parçası olan kalabalıklarla birlikte olmak kalmadı.

Bir araya gelmek sohbet etmek dertleşmek kalmadı, neredeyse insanın insana karşı suç işleyeceği duruma düşürüldü.

Şifa bulmak için gittiğimiz hastaneler bizim için zorunlu kalmadıkça gidilmeyecek yerler haline geldi.

İnsanı insan yapan birlikte üretim neredeyse yapılmaz hale geldi.



İş yapma biçimimiz, üretim biçimi, işyeri organizasyonları değişti hayatımıza uzaktan iş yapma diye bir çalışma biçimi girdi.

Okullar kapatıldı, yüz yüze eğitim yapılamaz oldu.

İleri, gelişmiş diye halklara yutturulan ülkelerin sağlık yatırımlarının ve organizasyonlarının ne kadar yetersiz oldukları ortaya çıktı.

Zengin çok daha zengin oldu, fakir çok daha yoksullaştı.

Yığınsal bir şekilde insanlar hasta oldu, insanlık tarihinde önemli bir dönem olarak görülebilecek ölümler yaşandı.

Toplumların tarihinde ve insanların hayatlarında hiçte karşılaşmayacakları olağanüstü olumsuzluklarla karşı karşıya kalındı.

Umudu tükenir hale geldi.

Tabi ki hayat sadece kötü yönlerden oluşmuyor. Her olumsuz olaydan insanlık yeni şeyler öğreniyor ve bu insanlığın geleceğine yeni umutlar katıyor.



İnsanlığın tarihinde ilk defa bu kötü gidişe en azından kısmi de olsa dur diyebileceği ve insanlık tarihinde belki de en kısa sürede üretilen bir aşı buluşu geçekleştirildi. Bilim insanları, gelişmiş bilgi ve teknolojiyi kullanarak yeni umut kaynağı oldu.

Belki de insanlık adına yaşamın kolaylaşması adına yeni buluşların müjdecisi olacaktır.

İlk defa uzun zamandan sonra dayanışma diye bir yaşam biçimi varmış bunu tekrar hatırlar olduk.

İnsan var ise her zaman umut da var olacaktır.

Karamsar olmadan, geleceğe insanlığın geldiği gelişmişlik düzeyinde daha fazla umut, daha fazla sağlık ve huzur dolu bir gelecek bütün yaşanılan olumsuzluklara rağmen gelecektir.

Şairimiz, Edip Cansever’in de umuda ilişkin duygularını satırlara döktüğü gibi;

“Bütün iyi kitapların sonunda

bütün gündüzlerin,

bütün gecelerin sonunda

meltemi senden esen

soluğu sende olan,

yeni bir başlangıç vardır…”

Dedim ya gidenin arkasından konuşulmaz bizim geleneklerimizde. Seni hatırlamayacağız. Güle güle git. Bir daha umudumuza engel çıkarmadan. Açlık, kıtlık, savaş ve hastalıklar getirmeden.

Yeniden bir başlangıç yapmak dileğiyle, hoş geldin yeni yıl…