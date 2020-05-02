Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Corona virüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapılacak olan yatırımların öncelikli olacağını söyledi.

Bende sayın bakanının bu görüşüne canı gönülden katılıyorum, ülkemizin geleceği bu sektörlere yapılacak yatırımlara bağlıdır. Eğer önümüzdeki dönemde güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmak istiyorsak bu sektörlerde neler yapılması gerektiğini tespit edip, acilen eyleme geçmeli ve yatırıma başlamalıyız.

Artık hemen herkes artık “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyor, lakin gelecekte neyin, nasıl olacağı konusunda fikir üreten, perspektif çizen, vizyon sahibi pek fazla entelektüel yok ne yazık ki. Tamam anladık her şey değişecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak da ne, nasıl ve ne zaman olacak…

Bazı konuları tartışmak lazım geliyor, mesela dijitalleşme derken 5G teknolojisi ile birlikte birbiri ile konuşan, yapay zekaya sahip makineler tarafından yapılacak üretimlerden bahsedildiğini mi düşünüyoruz yoksa sadece toplantıların dijital ortama alınması ve iletişim teknolojilerinin daha fazla kullanılmasından mı bahsediyoruz açıklık getirmek lazım.

Dijital para derken kredi kartı kullanmak, bilgisayardan cep telefonlarından para gönderip almaktan mı bahsediyoruz yoksa devletler tarafından basılan kağıt paraların ortadan kalkıp tek bir otorite tarafından kullanıma sokulacak kağıt paralar ve devletler ile bir ilgisi alakası olmayan dijital kripto paralardan mı bahsediyoruz, kim para piyasalarında dijitalleşme deyince ne anlıyor açıkça ortaya koymak lazım.

Gıda yatırımları elbette çok önemli, milyarlarca insanı her gün günde üç öğün beslemek zorundayız, bunu nasıl yapacağız? Hangi teknolojiyi kullanmamız gerekiyor? Küresel ölçekte entegre yapay zekaya sahip tarım makinalarının nereye, ne zaman, ne ekildiğini ya da ekileceğini belirlediği çok daha verimli bir tarla tarımından mı, yoksa bitki fabrikalarında yapılacak topraksız tarımdan mı bahsediyoruz? Gıda yatırımları arasında laboratuvarlarda yapay et üretmek konusu geçiyor mu mesela? Gıda yatırımları dediğimizde bu konuya ARGE yatırımlarını da dahil etmemiz gerektiğinin kim farkında? Kendi tohumunu, gübresini, ilacını üretemeyen bir ülkenin nasıl büyük bir beka sorunu ile karşı karşıya kalıp, açlık ile imtihan edilebileceğinin idrakinde miyiz?

Sağlık hizmet ve yatırımlarının önemi ve sağlık hizmetlerinin sadece bir insan hakkı değil aynı zamanda bir milli ve hatta küresel güvenlik meselesi olduğu bu salgın ile birlikte artık ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yerkürenin herhangi bir bölgesinde çıkacak bir sağlık sorununun, birkaç ayda nasıl küresel bir sorun haline gelip yaşamları ve ekonomileri tehdit ettiği, bu salgın ile birlikte ayan beyan ortaya çıkmış bulunmaktadır.

En gelişmiş ekonomilerin bile sağlık sistemi bu salgınla birlikte çöktü, gelişmiş ülke yönetimleri bu salgına fevkalade hazırlıksız yakalandı ve hepsi sınıfta kaldı. Dünya bir daha böyle bir şeye müsaade etmemelidir. Sağlık hizmetleri bir milli güvenlik sorunu olarak görülmeli, kitlesel, bedava ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmak devletlerin asli görevi haline gelmelidir.

Her toplum en çalışkan öğrencilerini, en parlak beyinlerini tıp ve biyoloji bilimine yönlendirmeli, sağlık sektöründe nitelikli eleman sorunu bir daha kesinlikle yaşanmamalıdır.

Tıp ve biyoloji biliminde yapılacak ARGE yatırımları ve çalışmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır kaynaklar asfalta betona gömülmemeli öncelik bu tip ARGE yatırımlarına verilmelidir.

Bir çok ülkede doktorlar bile maske önlük ve gözlük gibi kişisel koruma ekipmanlarına ulaşmada büyük zorluk çekmiş bulunuyor, bu kadar ucuz ve basit bir yatırımı bile yapmamış olan devletlerin milyarlarca liralık silah yatırımı yapmaları resmen trajikomiktir.

Aşı ve ilaç geliştirmenin en az silah geliştirmek kadar önemli bir milli sorun olduğu artık açık ve net olarak ortaya çıkmıştır, ülkemizin bu konuya acilen yatırım yapması gerekir.

Her bilim alanında olduğu gibi tıp ve biyoloji biliminde de başarı; sorgulayan, rasyonel aklı ve bilimsel metodolojiyi kullanabilen nitelikli insan gücüne bağlıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgilere göre: 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’de toplam doktor sayısı 164.594 ve toplam hemşire sayısı ise 198.465 kişidir.

Bir doktor başına düşen nüfusun OECD ortalaması 341,3 iken Türkiye’de 498,2 dir. Bir hemşire başına düşen nüfusun OECD ortalaması 102 iken Türkiye’de 431,2 dir.

Hükümetlerin sağlık alanı için ayırdığı harcamaların GSYH’deki oranına baktığımızda ise Türkiye, %3,3 ile 36 ülke arasında sondan ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye bundan sonra eski politikalarını değiştirmeli, artık yeterli sayıda nitelikli bir insan gücü yetiştirmeyi ve istihdam etmeyi birincil öncelik haline getirmelidir.