GIDA DOSTU: “TURUNCU BAYRAK”

Gıda Dostu Derneği Başkanı ve Turuncu Bayrak’ın kurucusu Ali Akgün, gıda israfına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında gazetemize konuştu. Son günlerde ülkemizi derinden sarsan orman yangınlarına da değinen Akgün, bu durumun gıda tablomuza vereceği etki hakkında görüşlerini aktardı.

Esma ALTIN/ANKARA

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Gıda Dostu Derneği ve Turuncu Bayrak’ın kurucusu Ali Akgün, Turumcu Bayrak olarak gıda israfına yönelik yaptıkları çalışmalar, amaç ve uygulamalar hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Akgün: “Turuncu Bayrak, turizm işletmelerinde gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacı ile yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve gıda israfı sorununa kökten çözümler sunmak için geliştirilen kapsamlı ve interaktif bir kalite yönetimi sistemidir. Bu sistem gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, satışı, sunumu, tüketimi ve gıda ile ilgili verilen her türlü hizmeti kapsamaktadır.” dedi.

“Gıda Dostu” sloganı ile faaliyet gösteren Turuncu Bayrak hakkında bilgi veren Akgün, şunları kaydetti; “Turuncu Bayrak, turizm işletmelerinde gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacı ile yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve gıda israfı sorununa kökten çözümler sunmak için geliştirilen kapsamlı ve interaktif bir kalite yönetimi sistemidir. Bu sistem gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, satışı, sunumu, tüketimi ve gıda ile ilgili verilen her türlü hizmeti kapsamaktadır.”

Gıda Dostu Turuncu Bayrak’ın çocukların gelecekte farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakmayı kendine başlıca misyon edindiğini belirten Akgün, hedefleri doğrultusunda açıklama yaptı ve sözlerine şöyle devam etti; “Yerli ve yabancı turistlerin gıda israfı konusunda daha sağduyulu davranmalarını sağlamak, turizm işletmeleri ve gıda dostu kurumlara prestij kazandırarak gıda yatırımlarında kazanç oluşturmak, önemli bir maliyet kalemi olan gıda harcamalarını azaltmak, turizm işletmeleri ve gıda dostu kurumlarda çalışan personellerin, konaklayan misafirlerin, hizmet alanların, öğrencilerin, vatandaşların ve toplumun tüm kesimlerinin konu hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca geri dönüşüm anlamında gıda atıklarını değerlendirmek ve dönüştürmek için gerekli çalışmaları yapmak, gıda israfı konusunda ülkemizde yapılan çalışmaların dünya çapında bir harekete dönüşmesine yardımcı olmak, böylece ülke ekonomisine de katkı sunmayı amaç edinmiştir.”

GIDA İSRAFINA YÖNELİK FARKINDALIK

Özellikle gıda israfı konusunda bihaber olan vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Akgün, Turuncu Bayrak olarak hedef kitleleri hakkında bilgi verdi ve şunları dile getirdi; “Gıda dostu yaşam farkındalığı artırılması gereken veya gıdanın korunması ve israfının önlenmesi ile ilgili çalışmalardan haberdar olmayan bireyler, gıda dostu farkındalığına sahip bireyler gıda dostu çalışmalarına fiilen veya dolaylı da olsa katkı sağlamak isteyen bireylerimiz yer almaktadır. Ayrıca gıda dostu hizmet sunmak isteyen otel, restoran, kafe, market, gıda toptancısı, AVM, gıda üretim, işletme, paketleme ve depolama tesisleri gibi tesisler veya bakanlıklar, taşra teşkilatları, belediyeler, okullar, kamuya bağlı yurtlar veya misafirhaneler, STK’lar, oda, borsa ve birlikler, üniversiteler gibi kurumlar de hedef kitlemiz arasındadır. Kısacası ülkemizde ve dünyada gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacak toplumun tüm kesimlerini kapsamaktayız.”

Gıda Dostu Turuncu Bayrak’ı tercih etmenin hem vatandaşlar hem de kurumlar açısından avantajlarını açıklayan Akgün şunları aktardı; “Örneğin oteller için; yüzde 70 tasarruf sağlanıyor. Yine prestij kazanılarak duyarlı ve eğitimli personeller yetişmiş oluyor. Bununla birlikte eğlenceli ve faydalı etkinlik, kurumsal yaklaşım, online rezervasyon sitelerinde ayrıcalık ve kongrelerin öncelikli tercihi konumuna ulaşılıyor. Vatandaşlar açısından değerlendirdiğimizde de; gıdaya saygılı işletme, lezzetli ve taze yemekler, özel konsept yemekleri sürpriz ikramlar, gıda dostu çocuk kulübü ve indirim avantajı gibi kazanımlar elde ediliyor.”

‘PANDEMİ İLE İÇERİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK’

Bir yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi ortamında bazı şeylerin daha çok farkına vardıklarını ve Turuncu Bayrak’ı daha da güçlendirdiklerini ifade eden Akgün şunları söyledi; “Pandemi sancılı bir dönemdi, hala da devam ediyor baktığımızda. Otellerin yüzde 90’ı civarında kapalı olduğu bir süreçti. Bu süreçte de tabi ki Turuncu Bayrak’ı da uygulama durumumuz söz konusu olmadı. Ama diğer taraftan Turuncu Bayrak’ın içeriğini çok güçlendirdik. Daha pratik hale getirdik. Raporlamaları hızlandırdık. Görsel katkılarımız da oldu. 4 dildi, 5 dile çıkardık. Bu süreç bize şunu da gösterdi; pandeminin dersleri de oldu. Tüketim daha azaldı. Tüketim azaldığı zaman dünyanın daha nefes aldığını gördük. Yani insanoğlu daha az tükettiği zaman dünya daha güzel bir hal alabiliyordu. Bu durumun hafiften de olsa insanların bilinçaltına işlediğini düşünüyoruz. Kısacası bu pandemi sürecinde Turuncu Bayrak’ı daha da güçlendirdik, diyebiliriz.”

Gıda israfı anlamında Türkiye’de yürütülen çalışmalarından bahseden Akgün şunları kaydetti; “ Gıda israfı anlamında Türkiye’de atılan en önemli adım gıdanın Birleşmiş Milletler (BM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilerlettiği bir proje, gıda israfında farkındalığı anlatıyor. Bununla ilgili çalışmalar var, yönetmeliği de çıktı. Turuncu Bayrak da burada iyi uygulama örneği olarak yerini aldı. Dünyada da gelişmeler var. Şu an Roma’da gıda israfı ve gıdanın korunmasına yönelik bir buluşma oldu. Bunun Eylül ayında da New York’ta büyük bir buluşması olacak. Yeni kararlar, yeni araştırmalar çıkacak. Bu şekilde gıda israfı ile alakalı doğru kararların alacağını düşünüyoruz.”

Toplumun gıda israfı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Akgün; “Toplumda gıdaya saygısı olanın doğaya da saygısı olur, insana saygısı olur, çocuklara saygısı olur. Kısacası geleceğimize saygısı olur. Böyle toplumlarda daha gelişmiş ülkeler olur. Bu nedenle bir toplumun gıda israfına karşı duyarlı olması çok kıymetlidir.” şeklinde vurgu yaptı.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerde ülkemizi derinden sarsan orman yangınlarına değinen Akgün konu ile ilgili şunları belirtti; “Son günlerde olan orman yangınlarının terör bazlı bir saldırı olduğu gözüküyor. Yetkililer bu konularda da kesin açıklamalar yapacaktır tabi ki. Türkiye şu an rekor sıcaklıklar yaşadı. Bu anlamda daha fazla tüketmeye devam ettiğimiz takdirde gıdalarımızı çöpe gönderdiğimiz takdirde bu da iklim değişikliğinin sebeplerinden biri oluyor. Yani tabağımızda bırakmış olduğumuz her lokma, sıcaklıkların daha da artmasına sebep oluyor. Yüksek sıcaklıklar olduğu zaman da yangınları söndürme zorluğu da oluyor. Normal şekilde yangınlar olsa bile söndürmeyle alakalı zorluklar yaşıyoruz. Zaten insan kaynaklı olmayan birçok yangında iklim değişikliği sebebiyle oluyor. Çünkü yüksek sıcaklıklar da yangınlara sebep olabiliyor. Yediklerimizin 3’te 1’ini çöpe atıyoruz. Yani 3’te 1 fazladan üretim yapılıyor. Bu üretimlerin sonucunda kaynaklarımızı kullanıyoruz. Su kaynaklarımızı tüketiyoruz, enerji kaynaklarımızı tüketiyoruz, verimli toprak ve arazilerimizi tüketiyoruz. Doğal olarak çevre kirliliği de yaratıyoruz. Bunların hepsi iklim değişikliğine sebep oluyor. Tüketimimize dikkat edelim ki üretimimiz de ona göre şekillenecektir. O zaman da ormanlarımızı daha iyi koruyabileceğimizi düşünüyorum.”

Devam eden yangınların ilerleyen süreçlerde gıda üretim ve tüketim tablomuza nasıl etki edeceği hakkında öngörülerde bulunan Akgün şunları söyledi; “Yangınlar devam ediyor ve kayıplarla alakalı sonuçlar daha çıkmadı. Ama tabi ki gıda üretiminde ciddi aksaklıklar olacaktır. En azından orada seraların yandığını biliyoruz. Gelecekte şöyle bir şey de söz konusu; iklim değişikliğinden kaynaklı olarak alternatif gıdalara yoğunlaşacağız. Yani ormandaki odun dışı ürünler dediğimiz biyoçeşitlilikten de faydalanacağız. Şimdi orman arazilerimiz de yok olduğu zaman onun içindeki odun dışı gıdalar var, o gıdalardan faydalanamamış olacağız. Bu da bizim gıda tablomuzu olumsuz yönde etkilemiş olacak.”

‘KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞACAĞIZ’

Turuncu Bayrak’ın ağaçlandırma konusundaki çalışmalarına değinen Akgün şunları anlattı; “Turuncu Bayrak’ın ekipleri güzel çalışıyor, tasarım ekibi de ‘Küllerimizden Doğacağız’ diye bir kampanya başlattı. Bu kampanyada kendi gıda dostları adına, işletmeler adına veya gıda dostu olan kişiler adına bağış yaptı. Bunu da Orman Genel Müdürlüğü Vakfı (OGEM-VAK)’na adına bağışlar yapıyoruz. Bunun dışında bağış almıyoruz ya da diyoruz ki Küllerimizden Doğacağız, Biz Varız Sen De Var Mısın?’ diye oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. OGM’nin bu mücadelesi için moral olması açısından toplumu etkilemek adına bir çalışma yapıyoruz. Kendimize ait iki tane hatıra ormanımız var. Her yıl Dünya Gıda Günü’nde oraya fidanlarımızı dikiyoruz. Hem gıda dostlarımız adına dikiyoruz hem de çocuklarımız gördün diye ‘Afiyet Olsun, İsraf Olmasın Hatıra Ormanları’ şeklinde orman çalışmalarımız oluyor.”

Orman bakımından eşsiz bir doğaya sahip olan ülkemizin mevcut oran yangıları neticesinde yaşayacağı olumsuzluklar ile ilgili görüşlerini aktaran Akgün şu ifadelere yer verdi; “Bu durum, başta tabi ki doğamızı etkileyecektir. Bu güzelim doğa yerine artık küller olacaktır. Bunun mali külfeti olacak. Baştan, yeniden o hale getiremeyiz ama oraları tekrar orman yapabilmek için büyük ekonomik giderlerimiz olacaktır. Turizm alanlarının söz konusu olduğu yerler. 60 milyon misafir geliyor. Turizm alanında böyle yanmış ormanların olduğu yer cazibesini yetirmez ama yine de görüntüyü bozmuş olacak. En önemlisi bu ağaçlarımız, memleketimize oksijen sağlıyor. Artık o ağaçların hiçbiri olmayacak. Yani oranın havası, atmosferi de değişecek. Şu an fidan diksek bile eskisinin yerini tabi ki tutmayacak. Topraklar yandı. Oradaki toprağın vitamini de önemli. Birçok canlı yaşamını yitirdi. Her şeye çok yazık oldu. Bu anlamda en az 20-30 yıl eski halini almaz ama yine de canla başla çalışıp eski haline getireceğiz.”