Gıda bağımlılığı için en iyi 4 tedavi seçeneği!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

‘Cips yerken kendimi durduramıyorum’ ‘Çikolata olmadan yaşayamıyorum’ bu tarz cümleleri ne kadar sık duyar olduk değil mi? Yapılan birçok çalışma, bazı yiyeceklerin, özellikle rafine şeker ve yağ bakımından zengin olanların bağımlılık yaptığına dair kanıtlar sunuyor. Sinirbilim araştırmaları, enerjisi yoğun gıdaların kronik tüketiminin, aynı uyuşturucu bağımlılığının gelişimi ve sürdürülmesinde olduğu gibi beynin ödül merkezinde değişikliklere yol açtığını desteklemektedir. Gıda bağımlılığı için en iyi 4 tedavi seçeneğine buyurun bakalım.