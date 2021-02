Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Kepez ilçesinde restoran, lokanta, yemekhane ve evlerdeki gıda atıkları, fermantasyon işleminden geçirilerek kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor. Vakumlu paketlerde muhafaza edilen mamalar hayvanseverlere ve sokak hayvanlarına ücretsiz dağıtılıyor.

Kepez Belediyesi’nce hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında, her gün öğleden sonra ilçede faaliyette olan işletmeler ve okullar ile evlerden toplanan gıda atıkları Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atık geri dönüşüm noktasına getiriliyor. Ekmek, meyve-sebze, et, kemikler başta olmak üzere toplanan gıda atıkları buradaki öğütücüde 24 saat boyunca karıştırılarak hamur hale getiriliyor. Daha sonra pelet makinesinden geçirilen atıklar, kedi ve köpekler için yüksek besin değerine sahip mama haline geliyor.

Fırınlanan bu mamalar ise Kepez Belediyesi ekiplerince yine ilçede yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli dağıtılıyor. Ayrıca hayvanları beslemek isteyen hayvanseverler, buradan mamaları ücretsiz alabiliyor. Seralarda üreticilerin ürün hasadından sonra kalan sebze ve meyve kalıntıları da yine bu ekip tarafından toplanarak, doğal gübre yapılmak üzere bu alana getiriliyor. Tesisin gübre üretim kapasitesi ise günlük 5 ton.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün yakın zamanda DokumaPark içerisinde hayata geçirdiği kedi apartmanındaki sokak kedileri de bu mamalarla besleniyor. Vakumlu paketlerde muhafaza edilen mamaların sıfır atık projesi kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Başkan Tütüncü, “Hiçbir şeyin atılmadan ekonomik değere dönüştürülmesi için yola çıkıldı. Bu projenin çeşitli etapları var. İsrafı ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptık. Restoran, yemekhane gibi büyük işletmelerden gıda atıklarını alıp bu tesiste özel fermantasyon cihazlarıyla kedi köpek mamasına dönüştürüyoruz. Bunu Türkiye’de ilk kez biz yaptık. Bundan çok mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Tütüncü, üretim kapasitesinin artması için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI