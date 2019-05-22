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22 Mayıs 2019
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GGYD 16 Yaşında…

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GGYD’nin geleneksel iftar yemeğinde buluşan Başkentli genç girişimciler hem derneğin 16. kuruluş yıldönümünü hem de 19 Mayıs’ı kutladı. Gecede konuşan Başkan Allıoğlu, milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çekti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin Çeşni Konağı’ndaki geleneksel iftar yemeğine üyelerin ilgisi büyük oldu. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin de katılımıyla gerçekleşen iftarda sadece birlikte oruç açılmadı, aynı zamanda iki önemli kutlama birden yapıldı. Temelleri 19 Mayıs 2003 tarihinde atılan GGYD’nin, 16. kuruluş yıldönümü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da Ramazan’ın manevi huzuru içerisinde kutlandı.

Ankara’nın En Çalışkan STK’sıyız”

Aynı iftar sofrasında buluşan genç girişimcilere hitap eden Başkan Allıoğlu, milli ve manevi değerleri yaşamak ve yaşatmak için toplanırken, aynı zamanda; az vakitte çok ve büyük işler yapan derneğin kuruluş yıldönümününü kutladıklarını söyledi. GGYD’nin, 16. yılda hedeflerinin çok ötesine geçtiğinin altını çizen Başkan Allıoğlu, “Bir avuç genç girişimciden, 450 kişilik devasa bir yapıya dönüşen derneğimiz bugün; işlerliğiyle, eylemleri ve söylemleriyle; toplumun hemen her kesimine dönük çalışmalarıyla; her yeni güne sığdırdığı yepyeni projeleriyle, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, Ankara’nın en çalışkan, etkin ve güçlü STK’sıdır; ulusal STK olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

Bizim Atatürk’e Vatan Borcumuz Var”

Başkan Allıoğlu konuşmasında Türk Milleti’ni bir arada tutan yegâne unsurların milli ve manevi değerlerimiz olduğunu da vurgulayarak, “Ramazan’ın manevi atmosferinde, şu an huzur içinde iftar açabiliyorsak, dini ve milli bayramlarımızı özgürce kutlayabiliyorsak, bunu 100 yıl önce verilen mücadelelere borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ve silah arkadaşlarına vatan borcumuz var, özgürlük borcumuz, minnet borcumuz var. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, çalışan, üreten genç girişimcileri olarak Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan ilerleyeceğimize bir kez daha and içiyoruz” diye konuştu. GGYD’nin iftar yemeğinde semazenler unutulmaz bir gösteri yaparken, dernek üyesi olup, firmaları ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan Yılmaz Doğan ve Ecevit Saraç’a onur belgeleri takdim edildi.

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