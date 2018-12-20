Van Gölü Ekspresi gezgincilerin yeni gözdesi oldu. Ankara’dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi’nin yolcuları sefer sırasında eğlenceli anlar yaşadı.

Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğunun ardından yeni bir turizm atağına geçen ve gençlerin gözdesi olarak tanımlanan Van Gölü Ekspresi, Ankara İstasyonu’ndan hareket ederek, Kırıkkale, Kayseri, Malatya, Elazığ, Muş ve son olarak Bitlis’in Tatvan ilçesine 24 saat süren keyifli bir yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde ulaştı. Van Gölü Ekspresi’yle seyahet eden gençler, sefer sırasında eğlenceli bir yolculuk geçirdiklerini ifade etti.

Van Gölü Ekpresi ile Tatvan’a gelen Büşra Kaya (23), tek hayalinin Van Gölü Ekpresi ile Türkiye’yi gezmek olduğunu, bu hayalini gerçekleştirmek için Bitlis’in Tatvan ilçesine geldiğini söyledi. Kaya,”Ben Türkiye’yi gezme hayalimi gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar 20’inin üzerinde ili gezdim. Van Gölü Ekspresi benim için de yeni bir deneyim. Anadolu insanını ve yaşadığım ülkeyi tanımak ve tecrübe etmek amacıyla bu yolculuğa çıktım. Sonuçta Türkiye olarak bir millet ve bir bütünüz. Farklı bölgelerde birbirimizden uzak yaşıyor olsak bile, birbirimizin kültürünü tanımak hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Van Gölü Ekspresi’ni kesinlikle herkese tavsiye ederim. Konfor ve alan yeterliliği açısından çok güzel. Özellikle üniversite çağındaki arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka Van Gölü Ekspresi’nde yolculuk yapmalarını öneriyorum” dedi.

Geziye katılan Sultan Dalyan ise, İzmir’de yaşadığını, Van Gölü Ekpresi ile yolculuk yapmak için uçakla Ankara’ya gittiğini söyleyerek, “Bu kez bir doğu turu yapalım dedik. Doğu Ekspresi’nin ne kadar popüler olduğunu gördük. Ancak, Doğu Ekspresi’ne bilet bulamadık. Tesadüfen Van Gölü Ekspresi’ne bilet bulduk. 3 günlük bir tatil planladık. İzmir’den Ankara’ya uçakla geldik. Buradan Van Gölü Ekspresi ile Tatvan’a ve Van’a gideceğiz. Burada rezervasyonlarımızı yaptık. Van’da Akdamar adasını ziyaret edeceğiz. Kedi Evi, Muradiye Şelalesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van kahvaltısını merak ediyoruz. Buradan da Uçakla İzmir’e döneceğiz” diye konuştu.

Van Gölü Ekspresi ile 24 saat yolculuk eden yolcular, burada kendilerini bekleyen araçlarla bölgedeki turizm bölgelerine götürüldü.