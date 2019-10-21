Kayseri'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir.
Hastalıklardan
korunma ve tedavi olma süreçleriyle ilgili alanında uzman
doktorlarla ilçe sakinlerini bir araya getiren Yenimahalle
Belediyesi, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Alzheimer Semineri
gerçekleştirdi.
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, "Kongre kararını verdi, bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" dedi.
Barış Planı Harekatı’nda, koluna şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniye yaralanan Barış Pınarı gazisi Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz (22), iyileştikten sonra silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyledi.