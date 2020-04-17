SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün tamamen kontrol altına alınması ve bitmesi süreci ile ilgili, “Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz. Ama herhangi bir gevşemede virüsle ilgili dalgalar tekrar görülebilir” dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye’yi de etkisi altına alan koroavirüsün kontrol altına alınma sürecini değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, daha önceden de ön görülerinin, salgının Mayıs sonu Haziran başı gibi kontrol altına alınması olduğunu söyleyerek, “Fakat bu tamamen her zaman söylediğimiz gibi izolasyon önlemlerine, evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya bağlı. Eğer biz bunları yaparsak, devam ettirebilirsek ve bu tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz. Ama bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer süreçler uzayacaktır” dedi.

‘İZOLASYON ÖNLEMİ İLE İKİNCİ DALGAYI GÖRMEYİZ’

Prof. Dr. Yamanel, bazı ülkelerde virüsün ikinci etabının da olduğunu gördüklerine işaret ederek, “Bu virüsü kontrol altına almışlardı; ama bu sefer önlemler o ülkelerin halkları tarafından çok göz ardı edilmeye başlandı ve ikinci dalgayı gördüler. Bu durum bizde tamamen halkımızın duyarlılığına bağlı. Eğer izolasyon önlemlerini çok iyi devam ettirebilirsek ikinci dalgayı görmeyiz; ama herhangi bir olası gevşemede mutlaka bu virüsle ilgili dalgalar tekrar tekrar görülebilir” diye konuştu.