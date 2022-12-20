GESF Başkanı Yıldırım’dan, TFF Başkanı Büyükekşi’ye ziyaret

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İSTANBUL, (DHA)

Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre; Riva’da gerçekleşen ziyarette Yıldırım’a Görme Engelliler Milli Takımı Teknik Direktörü Niyazi Metin ve futbolcular eşlik etti.

Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF olarak engelli sporuna büyük destek verdiklerini, bunun da artarak devam edeceğini dile getirdi. Mehmet Büyükekşi ziyarette Ayhan Yıldırım, Niyazi Metin ve sporculara yeni yıldaki turnuvalarda başarı dileğinde bulundu.

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(FOTOĞRAFLI)