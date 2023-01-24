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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Ankara Demirspor konuk ettiği Serik Belediyespor’u, baştan sona kadar çekişmeli geçen ve geriye düştüğü karşılaşmada Mert’in son saniyede attığı mükemmel frikik golüyle 2-1 mağlup etti. Golle birlikte hakem bitiş düdüğünü çaldı.

STAT: TCCD Ankara

Demirspor

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (), Berkay Salman (), Kerem Kalkan () ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan (), Serkan (), Alperen (), Hüseyin (), Abdullah (), Mert (), Kadir (), Oktay (), Ahmet Sivri (), [Mehmet (), dk 76], Mervan () [Burak (?), dk 61], Harun () [Burhan (), dk 61] SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim (), Erdoğan (), Fırat () [Osman (), dk 36], Mehmet (), Oğuzhan () [Batuhan (), dk 64], Ergün (), Mehmet Can (), Sebahattin () [Furkan (?), dk 84], Erdi () [Hüseyin Can (), dk 64], Harun () Üstün (**) [Muhammet (?), dk 84]

SARI KARTLAR: Alperen, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor); Hüseyin Can (Serik Belediyespor)

GOLLER: Ahmet Sivri (dk 71), Mert (dk 90+5) Ankara Demirspor; Sebahattin (dk 38) Serik Belediyespor)