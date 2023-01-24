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YALÇIN ERCAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Ankara Demirspor konuk ettiği Serik Belediyespor’u, baştan sona kadar çekişmeli geçen ve geriye düştüğü karşılaşmada Mert’in son saniyede attığı mükemmel frikik golüyle 2-1 mağlup etti. Golle birlikte hakem bitiş düdüğünü çaldı.

STAT: TCCD Ankara

Demirspor

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (), Berkay Salman (), Kerem Kalkan () ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan (), Serkan (), Alperen (), Hüseyin (), Abdullah (), Mert (), Kadir (), Oktay (), Ahmet Sivri (), [Mehmet (), dk 76], Mervan () [Burak (?), dk 61], Harun () [Burhan (), dk 61] SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim (), Erdoğan (), Fırat () [Osman (), dk 36], Mehmet (), Oğuzhan () [Batuhan (), dk 64], Ergün (), Mehmet Can (), Sebahattin () [Furkan (?), dk 84], Erdi () [Hüseyin Can (), dk 64], Harun () Üstün (**) [Muhammet (?), dk 84]

SARI KARTLAR: Alperen, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor); Hüseyin Can (Serik Belediyespor)

GOLLER: Ahmet Sivri (dk 71), Mert (dk 90+5) Ankara Demirspor; Sebahattin (dk 38) Serik Belediyespor)

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