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17 Nisan 2019
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Gerileme dönemine girdi

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Osmanlı tarihi, kuruluş, gelişme, yükselme, duraklama, gerileme ve çöküş dönemlerine ayrılarak anlatılır.

Bazı partilerin siyasi yolculuklarını da tıpkı Osmanlı gibi dönemlere ayırarak anlatmak mümkündür.

Süleyman Demirel liderliğinde yıllarca ülkeyi yöneten bir zamanların anlı şanlı AP’si bugün ortada yok örneğin.

Turgut Özal’ın ANAP’ı parlak iktidar yıllarının ardından büyük bir çöküş yaşadı.
DYP ve DSP de büyük umutlarla iş başına gelip son toplamda hayal kırıklığı yaratan partiler oldu. Biri kapandı, diğeri yüzde bir oy bile alamıyor artık.
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Acaba, 2002 seçiminde iktidar olan Ak Parti, bugün AP, ANAP, DYP ve DSP’nin kaderini mi yaşamaya başladı?

İlk yılların coşkusunu da, heyecanını da, ekonomik alandaki performansını da göremiyorum artık bu partide.

Yerel seçimin ardından demokrasi duyarlılığının zayıf olduğu da fena halde çıktı ortaya.
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Bana kalırsa, gerileme dönemine giren Ak Parti, bundan sonraki ilk seçimde ağır yenilgi alıp siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalmamak için hızla toparlanmak zorunda.

Enflasyonu düşürüp işsizliği azaltan önlemleri almak ve demokrasiyi elinin tersiyle itmek yerine ona sımsıkı sarılmak mutlaka yapması gereken işler arasında yer alıyor.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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